O Allmo Space, no Porto, é um santuário para criadores locais

Cerâmica, ilustração, vestuário e joalharia convivem no Allmo Space, no Porto, um espaço multifuncional aberto a artistas e criadores locais. Com loja, área de eventos e oficinas, sala de exposições e um estúdio de tatuagens.

A entrada do Allmo Space passa despercebida ao olhar mais desatento, até porque o letreiro por cima da porta ainda anuncia uma loja de material elétrico – a antiga vida do número 363 da Rua de Faria Guimarães -, mas o interior revela um projeto com várias camadas, que vai evoluindo à medida que avançamos no espaço. É uma concept store ao início, área de oficinas e eventos mais adiante. Ao fundo ficam os ateliês de artistas residentes e o estúdio de tatuagem, e há ainda uma galeria de exposições subterrânea. Na sua essência, o Allmo Space quer ser “uma plataforma para artistas locais que tenham uma pequena produção das suas artes e ofícios”, define Cassidy Schoeffel, o curador e mentor do projeto. “Alguns não são portugueses, mas vivem cá há já algum tempo”, realça. Ele próprio chegou ao Porto há um ano e meio, vindo de França com a namorada, Lydie Seurre – ceramista cujo trabalho também se encontra à venda na loja -, e foi já em Portugal que começou a dedicar-se à ilustração e à tatuagem.

Os desenhos de Cassidy, que assina como Anikulab, estão entre a oferta da loja, e alguns deles podem ser gravados na pele, no estúdio que partilha com outra tatuadora. Ilustrações de outros artistas, como Mab.ko, peças de cerâmica da Unen Studio, vestuário da Nutro, t-shirts e tote bags bordadas da Stitch Lab, joalharia contemporânea da designer Catarina Camelo e meias com estampados coloridos da Untitled ocupam as prateleiras, onde também há espaço para o azeite e as compotas da Quinta Mourisca e uma seleção de vinho natural feita em parceria com a Cave Bombarda.





Estão ali representadas duas dezenas de marcas e criadores, mas Cassidy está sempre à procura de novos artistas e artesãos que ali queiram expor o seu trabalho. E isso não significa apenas pôr as suas peças à venda na loja. O espaço é multifuncional, “há muitas coisas a acontecer aqui”, diz o responsável. Já por ali passou um mercado de roupa em segunda mão, uma oficina de macramé (que regressa a 7 de abril) e uma outra de bordado, combinado com uma prova de vinhos. A sala de exposições também tem uma programação dinâmica, com novas entradas a cada 15 dias ou mês. Em abril, o espaço acolhe um ciclo de cinema solidário. Todas as quartas-feiras, às 19 horas, será exibido um filme palestiniano de produção independente e estarão à venda snacks, bebidas e ilustrações de artistas locais, cujo valor reverte para a ONG Palestine Children’s Relief Fund.





Allmo Space. Rua de Faria Guimarães, 363, Porto. Web: instagram.com/allmo.space. Das 14h às 18h, à quarta;das 15h às 19h à sexta e sábado