Museu Nacional Soares dos Reis celebra o Natal com concertos, oficinas e visitas temáticas

Até 22 de dezembro, o Museu Nacional Soares dos Reis, no Porto, promove um programa de atividades que assinalam a quadra natalícia a partir da exposição de longa duração. Haverá visitas temáticas, sessões comentadas, oficinas e concertos.

A propósito da época festiva que se avizinha, o Museu Nacional Soares dos Reis criou um programa de atividades para toda a família, que arrancou no dia 2 de dezembro, com uma oficina de criação do cartão postal. A atividade, dirigida a maiores de 16 anos, repete-se no próximo sábado, dia 9. E no fim de semana seguinte (domingo, dia 16), os postais dão a vez a uma oficina de construção de um móbil alusivo ao Natal.

Além destas iniciativas, durante o período de férias escolares, em particular nos dias 20 e 21 de dezembro, o Serviço de Educação do museu dinamiza oficinas de construção de postais de Natal para crianças e jovens dos 7 aos 12 anos.

No programa natalício destacam-se ainda as visitas temáticas, que decorrem entre os dias 8 e 22 de dezembro e percorrem cenas alusivas à natividade em pinturas e esculturas presentes na exposição de longa duração. Além disso, haverá também sessões comentadas da pintura Visitação, de Aurélia de Souza, escolhida pelos seguidores das redes sociais do Museu Nacional Soares dos Reis como peça do mês. Na tela, a artista representa num espaço interior doméstico uma mulher vestida de negro a fazer uma vénia a um anjo. A atividade realiza-se a 13 de dezembro, às 18h, e regressa dia 15, às 13h30.

Ainda em dezembro, o Auditório do Museu Nacional Soares dos Reis acolhe dois concertos com entrada gratuita. A 16 de dezembro (sábado), às 16h, o Ensemble Music Theater traz música cénica num elenco de 12 obras executadas por um piano, dois violinos, um violoncelo e uma narradora-personagem. A 19 de dezembro (terça-feira), às 21h30, é a vez do Coral Vox Cantabile subir ao palco juntamente com o Grupo vocal “MSS Voices” e o Ensemble de Cordofones da Escola de Música Maestro Samuel Santos para um Concerto de Natal que irá abarcar diferentes estilos, desde a música gospel à música tradicional americana.

A programação de dezembro do museu pode ser consultada aqui.