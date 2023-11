Minissérie sobre Franklin D. Roosevelt e outros programas em destaque

Eis os destaques da programação televisiva desta semana.

# Franklin D. Roosevelt

Dia 06/11 | Canal História | às 22h15

Minissérie documental de três episódios produzida pelo ator e realizador Bradley Cooper e pela vencedora do Prémio Pulitzer Doris Kearns Goodwin. Baseada no bestseller desta historiadora, redefine o lugar do 32.º presidente da história americana com um novo olhar. Franklin Delano Roosevelt não é apenas um presidente a falar do pódio, mas um jovem ansioso por provar que tem algo para oferecer ao mundo.

# Selling Sunset

Dia 03/11 | Netflix

Estreia da sétima temporada. A equipa da agência imobiliária Oppenheim Group está de volta com um escritório novo em folha, coberturas sofisticadas para venda, intensos choques de personalidade e muita má-língua. No implacável mercado imobiliário de Los Angeles, nos EUA, a reputação vale ouro.

# Dinossauros Modernos

Dia 04/11 | Odisseia | às 22h30

A vida selvagem da Nova Zelândia e os registos fósseis do país. Ao longo de seis episódios, mostra-se porque são tão singulares os animais desta região. Cada capítulo é conduzido por cientistas e aventureiros que levam o espectador a locais remotos. “Dinossauros Modernos” considera a evolução ao longo dos milénios e propõe-se ainda responder a uma questão pertinente: o que reserva o futuro aos animais de hoje?

# 90 Day Fiancé

Dia 05/11 | TLC | às 20h00

Estreia da décima temporada deste programa de encontros amorosos que anuncia drama, emoção e romance, enquanto documenta a jornada de solteiros americanos em busca de um amor verdadeiro. Os novos casais têm apenas três meses para decidir se o amor que encontram é verdadeiro e avançam para o casamento ou cada um segue o seu caminho separadamente.

# Sexo e Poder

Dia 06/11 | AMC Crime | às 22h30

Especial composto por cinco séries que analisam os meandros destas temáticas em instituições de renome, como a Mansão Playboy ou a família real inglesa, bem como de vários crimes. O especial arranca com a estreia da segunda temporada de “Secrets of Playboy”, uma série que explora casos escondidos por detrás da fábula e da filosofia do império Playboy, através da lente dos tempos modernos.

# Experiências.pt

Dia 06/11 | Casa e Cozinha | às 22h00

Depois de uma temporada de experiências vividas um pouco por todo país, João Kopke volta à estrada. Em cada região, espera-o uma experiência nova, desde hotéis peculiares a sabores promissores, passando por trilhos e outras aventuras na natureza e por visitas a locais mais ou menos conhecidos.

# Clima Letal

Dia 07/11 | Odisseia | às 22h30

Com uma crise climática já declarada, esta série, produzida para a BBC Earth, mostra a força da natureza, com catástrofes naturais cada vez mais voláteis e frentes climáticas extremas que se manifestam por todo o planeta. Com recurso a arquivo e a imagens de alguns dos climas mais inusitados que a Terra já viu, revivem-se fenómenos meteorológicos com detalhes minuto a minuto, ao mesmo tempo que são reveladas as histórias pessoais de quem conseguiu registar todo o evento com uma câmara e sobreviveu para contar.

# Escapar à Twin Flames

Dia 08/11 | Netflix

Porque não aproveitarmos as vantagens da era digital para encontrarmos a alma gémea? Com base nessa premissa, Jeff e Shaleia Ayan, os líderes do Twin Flames Universe, vendem cursos online que garantem uma união harmoniosa com um parceiro que está destinado ao cliente. Uma criação da equipa responsável por “Seduced: Inside the NXIVM cult”, este “Escapar a Twin Flames” é um documentário em três partes que revela os segredos desta controversa comunidade online que se aproveita de pessoas em busca do amor. Com acesso a antigos membros, a série relata histórias de coação e exploração – desde encorajamento de comportamentos de assédio a manipulação de identidade de género. A série documenta também o esforço ativo de familiares que tentaram resgatar os seus entes queridos da teia de Jeff e Shaleia.