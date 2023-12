Mercado em Sezim Xmas Edition junta mais de 50 marcas em Guimarães

A edição de Natal do Mercado em Sezim acontece de 8 a10 de dezembro e junta mais de 50 expositores de roupa, mercearia, flores, decoração e outros, numa das mais emblemáticas casas senhoriais do concelho.

O Mercado em Sezim regressa neste fim de semana prolongado, com uma Xmas Edition que promete luzes, pinheiros e a oportunidade de fazer algumas compras natalícias.

A casa senhorial de Sezim, construída em 1376 em Santiago de Candoso, Guimarães, e decorada com belíssimos papéis de parede do século XVIII pintados à mão, é a anfitriã desta iniciativa que vai juntar mais de 50 marcas locais.

De sexta a domingo, entre as 11h e as 19h, vão estar presentes expositores de roupa, mercearia, têxtil, flores, decoração de Natal e outras categorias. Haverá também espaço para zonas de restauração, lazer e animação.

A entrada é gratuita e os animais são bem-vindos. Durante os três dias será ainda promovida uma recolha de bens alimentares em conjunto com a Associação para o Desenvolvimento das Comunidades Locais (ADCL) para ajudar as famílias mais carenciadas do concelho de Guimarães.