Matosinhos: até ao fim do ano, há segunda mão de luxo à venda num centro comercial

A Yeahllow - Pop Up Store, loja de artigos de luxo em segunda mão que abriu temporariamente no MAR Shopping, em Matosinhos, era para funcionar só durante o mês de agosto, mas acaba de alargar a sua estadia naquele centro comercial até 31 de dezembro. Tem desde malas da Chanel e Louis Vuitton até mobiliário vintage.

No início deste mês, no piso zero do MAR Shopping, lado a lado com lojas de fast fashion e cadeias internacionais, surgiu a Yeahllow – Pop Up Store, com diferentes salas recheadas de vestuário e acessórios de luxo em segunda mão, e também algumas peças vintage mais acessíveis, tudo selecionado pela fundadora do projeto, Beatriz Lima. A Yeahllow, que vende online e já tinha um showroom na rua de Camões, no Porto, visitável por marcação, agora dá aos clientes a oportunidade de ver e experimentar os artigos sem pré-aviso, entre as 10h e as 23h.

Se no início fizeram furor sobretudo as malas da marca Louis Vuitton, entretanto, chegaram outras, também muito cobiçadas. “Em Portugal, mesmo que se queira comprar carteiras da Chanel em primeira mão, não se consegue; tem de se ir a Espanha ou a Paris”, conta Beatriz. Ora, neste momento, há várias da Chanel, em diferentes modelos e cores, algumas vintage, outras contemporâneas, e até um exemplar da Hermès, assinala.





Todas as semanas chegam novidades (em segunda mão, embora não pareçam), segundo a mesma fonte. Até porque, além de vender, compra: quem tiver acessórios de luxo parados no armário pode pode deixá-los ali, para avaliação e potencial venda à consignação. Da mesma maneira que quem tiver determinado artigo na sua lista de desejos pode beneficiar dos seus serviços de caçadora de tesouros.

Beatriz associa o seu negócio à slow fashion e à economia circular, por estender o ciclo de vida dos produtos, e procura quebrar preconceitos relativamente à moda em segunda mão. Nesta loja temporária, vai além dos sapatos, malas e roupas, disponibilizando igualmente candeeiros e móveis vintage, ao abrigo de uma parceria com a loja de Raul Sousa na rua do Almada, no Porto.