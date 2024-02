Jantar com cabaret e um Drag Brunch animam o fim de semana no Porto

O MXM Art Center, no Porto, propõe duas experiências irreverentes para este fim de semana: um jantar combinado com um espetáculo de cabaret, na noite de sábado, e um brunch com atuação ao vivo de uma Drag Queen, no domingo.

A agenda cultural e gastronómica do MXM Art Center, localizado na Rua do Ouro, mesmo em frente ao rio Douro, traz para este fim de semana uma dose dupla de espetáculos à hora da refeição.

Para a noite de sábado, dia 17, o centro de artes, que é também escola de dança, produtora e espaço de restauração, lança o desafio de jantar enquanto se assiste a um espetáculo de cabaret. “Remetendo para a Belle Époque, o Conceptual and Crazy Cabaret proporciona uma noite com sabor a burlesco, marcada por performances de dança, música, sensualidade, comédia e mistério, numa atmosfera repleta de glamour, onde o fascínio e o suspense são protagonistas”; lê-se em comunicado.

A experiência tem início às 20h30 e pode prolongar-se até às 2h da manhã, havendo um dj a animar após o espetáculo. Da ementa fazem parte um creme de grão de bico e espinafres como entrada, um mil folhas de novilho com cebola caramelizada e molho de vinho do Porto para prato principal – há opção vegetariana -, e para terminar, uma delícia de chocolate envolvida em molho de frutos vermelhos. O preço da experiência varia entre 65 euros e 75 euros por pessoa, dependendo da localização da mesa. As bebidas (água, refrigerantes, cerveja e vinho) estão incluídos durante o espetáculo.





Para o dia seguinte, a proposta é um Drag Brunch, que une o mundo drag com esse pequeno-almoço tardio que se prolonga pelo final da manhã e início da tarde de domingo. Esta união promete ser “divertida e musical”, com atuações ao vivo de uma Drag Queen e de um dj, a acompanhar um menu de brunch composto por pão de cereais, fatias queijo e fiambre, panquecas, croissants folhados, ovos mexidos, bacon e tosta de pão saloio, iogurte com granola e fruta, sumo de fruta do dia, água e café. O brunch acontece entre as 12h e as 14h, e tem o custo de 40 euros por pessoa.

Todos os eventos são sujeitos a reserva, que poderá ser feita através dos contactos 963155045/911997919.