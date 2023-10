Herdade do Esporão convida a participar na apanha da azeitona

No dia 21 de outubro, a Herdade do Esporão, no Alentejo, abre as suas portas a quem queira juntar-se à campanha da azeitona.

O programa turístico dedicado à chegada dos novos azeites permite aos participantes ajudar na apanha da azeitona, acompanhar o processo de produção no lagar do Esporão, provar o azeite acabado de fazer e ainda almoçar no Wine Bar da herdade.

O dia arranca às 10h com um café de boas-vindas, seguido de um passeio pelo olival dos Arrifes e participação na campanha, com colheita de azeitona. As atividades continuam com uma visita guiada ao lagar e uma prova de azeites acompanhada com pão de fermentação lenta.

O programa termina por volta das 14h, ou pode ser complementado com um almoço no Wine Bar, com um menu escolhido pelo chef e composto por duas entradas, prato principal, sobremesa e harmonização com três vinhos.

A experiência tem o custo de 40 euros por pessoa, sendo que com o almoço, o valor acresce para 95 euros. Crianças até aos 12 anos podem participar por 10 euros (sem almoço) ou 35 euros (com almoço). É necessária reserva, através de [email protected] ou 266 509 280.