Guarda Wine Fest: três dias de vinho, gastronomia e música

Provas de vinhos, conversas, showcookings e concertos são os principais ingredientes de mais um edição do Guarda Wine Fest, a acontecer na Alameda de Santo André, de 14 a 16 de julho. A entrada é gratuita.

Mais de 50 produtores de vinho da Beira Interior, do Douro e do Dão vão estar presentes na segunda edição do Guarda Wine Fest, a decorrer de 14 a 16 de julho, na Alameda de Santo André.

O programa do evento, organizado pelo Município da Guarda e pela Comissão Vitivinícola Regional da Beira Interior (CVRBI), além de apresentar provas de vinhos, também convida os visitantes a aprofundar o conhecimento sobre o mundo vínico em Conversas sobre Vinho, que abordam os seguintes temas: “Vinhos de Verão do Distrito da Guarda” (14 de julho, às 19h30); “Dão, o field blend de clássicos e descoberta dos monovarietais” (15 de julho, às 17h30); “Douro, Brancos de altitude e tintos elegantes para dias quentes” (15 de julho, às 21h30) e “Beira Interior – Diversidade e Terroir” (16 de julho, às 17h15). A finalizar, às 21h00, o público será desafiado a refletir sobre a sustentabilidade na sessão «Wine Lees – a economia circular no setor vitivinícola – reutilização dos subprodutos as “borras”».





A gastronomia também estará presente no Guarda Wine Fest, em três espaços de restauração, com propostas desenvolvidas para harmonizar com os vinhos, e em duas sessões de showcooking. No dia 15 de julho, às 18h30, será organizado um showcooking com o chef Hernâni Ermida, e no dia 16, pelas 19h30, há uma sessão com o chef Paulo Cardoso.

A embrulhar tudo isto, haverá música dada por Luís Serra – Musical Sensations, The Lucky Duckies, DJ Pedro Simões, Moustache Brass Band e Jéssica Pina, entre outros artistas.

O Guarda Wine Fest tem entrada livre, ficando a participação nas atividades do programa sujeita aos lugares disponíveis. As provas de vinho nos expositores estão condicionadas à aquisição do copo oficial de provas. No dia 14, o horário do evento é das 18h às 24; no dia 15, das 17h às 24h; e no dia 16 das 17h às 22h. Os espaços de restauração abrem às 12h.