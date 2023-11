Fundão: festival Míscaros celebra o cogumelo, durante três dias dedicados aos fungos

Caminhadas, demonstrações culinárias, oficinas e tertúlias convidam os visitantes a saber mais sobre os pequenos fungos, no Míscaros - Festival do Cogumelo, a decorrer entre 17 e 19 de novembro, na aldeia do Alcaide.

O Míscaros – Festival do Cogumelo regressa à aldeia do Alcaide, no concelho do Fundão, para explorar o forte património fúngico do país, e evidenciar o património paisagístico, cultural e ambiental da aldeia e de toda a serra da Gardunha.

De 17 (sexta) a 19 (domingo) de novembro, o evento – coorganizado pela Liga dos Amigos do Alcaide, pela Câmara Municipal do Fundão e pela Junta de Freguesia do Alcaide -, vai debruçar-se sobre os fungos recorrendo a passeios micológicos, momentos de degustação nas tasquinhas da aldeia, mostras de cogumelos, tertúlias e demonstrações culinárias orientadas por chefs de renome. A segurança dos pratos servidos será garantida por uma entidade externa certificada, que fará o controlo de qualidade e segurança alimentar.

Embora as vagas para os passeios micológicos já estejam preenchidas, há muito para ver e fazer pelas ruas da aldeia, na Torre Sineira, na Praça Gil Pinheiro, e em diversos outros espaços que vão acolher demonstrações culinárias, orientadas pelos chefs Rodrigo Alves, Cristina Sá Marques, António Loureiro, Alexandre Silva, João d’Eça Lima e Thamy Cardoso, entre outros; as tertúlias “Património Micológico e os cogumelos como recicladores por natureza”, “Cogumelos psicadélicos: da saúde à criatividade”, “Os cogumelos e o seu papel na regeneração dos ecossistemas agrícolas” e “Do prado ao prato: Cogumelos e alimentação saudável”.

Paralelamente, haverá lugar para oficinas de feltragem e com resíduos recolhidos nos passeios, animação de rua e o podcast ao vivo g’ANA’s de Conversar, de Ana Besteiro.