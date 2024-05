Fundão: está de volta a Feira do Queijo da Soalheira

Na Beira Baixa, a Feira do Queijo da Soalheira reúne degustação e venda de queijos, enchidos, vinho e pão - além de atuações de ranchos folclóricos, caminhadas, concertos e sessões de shoowcoking.

A Câmara do Fundão promove, entre os dias 31 de maio e 2 de junho, a Feira do Queijo da Soalheira, um evento que pretende prestigiar este produto e quem o fabrica. “Este certame terá diversos postos gastronómicos, que irão expor produtos de fabrico tradicional – queijos, enchidos, vinhos e pão -, num evento que tem como objetivo prestigiar o queijo e os seus produtores”, realçou o município, em comunicado enviado à agência Lusa.

À gastronomia, a organização junta uma componente cultural e lúdica durante os três dias do evento no concelho do Fundão, distrito de Castelo Branco. Luís Trigacheiro é o nome em destaque no cartaz musical e sobe ao palco na noite de sábado, às 22h. Na sexta-feira, 31 de maio, além da animação de rua, atuam os Bandidos do Cante.

Durante a Feira do Queijo da Soalheira estão previstas atividades para a infância e sábado, às 18h, realiza-se uma demonstração de pastoreio. Pelas 8h de domingo, 2 de junho, tem início a caminhada Rota da Pastorícia e, para a tarde, está programado um encontro etnográfico, com a presença de ranchos folclóricos.

“A Feira do Queijo da Soalheira irá proporcionar a experiência de degustar menus gastronómicos elaborados pelos produtores de queijo participantes na feira, aliada a uma componente cultural”, acrescentou a autarquia, na mesma nota. O evento, que completa 16 edições, é organizado pela Câmara do Fundão, Junta de Freguesia da Soalheira e da Associação de Queijeiros da Soalheira.

Saiba mais sobre a programação da feira aqui.