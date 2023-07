Filmes ao ar livre e vinho verde juntos em mais um ciclo de Cinema na Vinha

Até setembro, cerca de vinte filmes serão exibidos na Casa dos Vinhos Verdes, no Porto, e em nove quintas na Região dos Vinhos Verdes. Os preços vão dos 5 aos 15 euros por sessão.

Arranca amanhã mais um ciclo de “Cinema na Vinha”, promovido pela Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes (CVRVV), com exibições de filmes em quintas da Região dos Vinhos Verdes e na Casa dos Vinhos Verdes, no Porto. Com curadoria de Paulo Cunha e de Tiago Fernandes, a edição de 2023 do ciclo de cinema ao ar livre tem por tema “O Terroir”, transpondo da vitivinicultura para a tela o conceito focado num tipo de cinema que também se centra num território particular.

Ao todo, há cerca de 20 filmes para ver ao ar livre e de copo de vinho verde na mão, em nove quinta da região. São elas: Adega Cooperativa de Felgueiras – Caves Felgueiras CRL (8 de julho), Casa do Tojeira (14 de julho), Quinta da Rasa (15 de julho), Quinta de Santa Cristina (22 de julho), Adega de Ponte de Lima (28 de julho), Quinta da Aveleda (29 de julho), Monverde Wine Experience Hotel (5 de agosto), Quinta de Lourosa (11 de agosto) e Quintas de Melgaço (12 de agosto). O preço dos bilhetes varia entre 5 e 15 euros, podendo incluir provas de vinhos, pipocas ou uma visita à quinta. As reservas devem ser feitas contactando diretamente as quintas. Os contactos podem ser encontrados aqui.

Na Casa dos Vinhos Verdes, as sessões acontecem à quinta e à sexta, até dia 1 de setembro. As portas abrem-se às 20h15, com visitas guiadas ao Palacete Silva Monteiro, provas de vinhos verdes e sorvetes de Alvarinho, Vinhão, Loureiro e Avesso, criados pelo chef António Vieira. Depois, é só estender a manta e aproveitar o serão. As sessões são de inscrição obrigatória (pode fazê-la aqui) e têm o custo de 10 euros, valor que inclui também a visita guiada e a prova de vinhos.