Férias de Natal entre animais, em Lisboa e no Porto

Das novas crias que têm nascido no Jardim Zoológico de Lisboa às atividades de férias e figuras iluminadas do Zoo Santo Inácio, em Avintes, são várias as razões para passar a época festiva entre faunas.

Novas crias no Jardim Zoológico

Nasceu pouco antes da chegada do mês mais festivo do ano e foi batizado a rigor. Chama-se Rodolfo, é uma cria de veado-da-birmânia é a mais recente novidade do Jardim Zoológico de Lisboa, em Sete Rios. Para o parque, trata-se de um nascimento particularmente feliz, sendo uma espécie ameaçada pela caça para consumo humano e obtenção de hastes. Mas há mais razões para (re)visitar o Zoo, no ano em que completou 138 anos. Nos últimos meses, novos habitantes têm reforçado a já extensa fauna, que soma dois mil animais de 300 espécies diferentes de mamíferos, aves, répteis e anfíbios.

Ainda há poucas semanas, o Jardim Zoológico assistiu ao nascimento de uma nova cria de órix-de-cimitarra, uma espécie ameaçada pela caça, seca e desertificação das zonas áridas e desertas do Norte de África. Outros reforços do jardim são três crias masculinas de leão-africano, o maior carnívoro deste continente. A juba ainda não deu sinais de vida, só surgindo a partir dos três anos de idade, mas já se pode assistir às brincadeiras dos pequenos leões, entre os mais velhos do grupo. A visita a Sete Rios deve passar ainda pelo habitat das suricatas, que este ano alargou, com a chegada de novas crias.

Aprender sobre animais e plantas no Zoo Santo Inácio

Aprender sobre a fauna e a flora, ao mesmo tempo que se sensibiliza para a sua conservação, através de jogos didáticos, atividades e desafios é a proposta de mais uma edição dos campos de férias (22 euros/dia) do Zoo Santo Inácio, em Avintes, dirigidos a crianças dos 6 aos 13 anos, em sistema não residencial.

O maior zoológico do Norte, que serve de habitat a cerca de 600 animais de 200 espécies, vai receber os pequenos exploradores de 19 a 22 de dezembro e de 27 a 30 dezembro, entre as 08h30 e as 17h, para atividades como o acompanhamento dos tratadores nas suas tarefas diárias, o auxílio na preparação das refeições e possibilidade de conhecer mais de perto alguns dos inquilinos do zoo gaiense, reforçando a missão do projeto de sensibilizar, preservar e conservar a vida animal. O valor diário é de 22 euros – com almoço e lanche incluído – e os dias podem ser conjugados conforme se pretender.

Paralelamente, o zoo está a acolher as Luzes Selvagens, uma experiência imersiva que junta centenas de figuras de animais como rinocerontes, zebras, girafas, linces e flamingos, e plantas iluminadas, distribuídas ao longo de um quilómetro. O festival, que é o primeiro deste género em Santo Inácio, decorre até dia 26 de fevereiro, e pode ser visitado após um dia no zoo com a aquisição de um bilhete para uma experiência completa, ou entre as 17h e as 21h.