Férias de Natal com caça ao tesouro, jogos e workshops no Zoo Santo Inácio

Os Campos de Férias de Natal estão de regresso ao Zoo Santo Inácio, em Vila Nova de Gaia, de 26 a 29 de dezembro.

O programa destina-se a crianças dos 6 aos 13 anos e foi especialmente criado para que os pequenos exploradores possam divertir-se a descobrir o mundo selvagem e a aprender sobre a conservação de espécies e a preservação do meio ambiente.

As atividades decorrem de 26 a 29 de dezembro, das 08h30 às 17h00. Durante este período, os aventureiros vão poder acompanhar os tratadores na preparação das “Guloseimas para as Araras”, participar em workshops e jogos natalícios, como os “Presentes para os Primatas” e a caça ao tesouro, e visitar os habitantes do zoológico na Floresta dos Lémures, no Mundo Tropical e no Túnel dos Leões.

As inscrições têm um custo diário de 23 euros e são limitadas a um máximo de 30 participantes por dia, pelo que deverão ser efetuadas até ao dia 19 de dezembro, através do site do Zoo Santo Inácio. Além do acompanhamento dos monitores, também as refeições de almoço e de lanche da tarde estão incluídas no valor diário.