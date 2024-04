Evasões à sexta: enoturismo na primavera

Eis a capa e os destaques da edição de 12 de abril da Evasões, distribuída, gratuitamente, com o Jornal de Notícias e o Diário de Notícias.

Tema de capa

Quatro regiões vinícolas portuguesas, quatro propostas de enoturismo. Com muita natureza e memória à mistura, entre passeios e sabores regionais.

Comprar

Há três anos, Thatiana Veronez encontrou na cerâmica o tempo que lhe faltava. Hoje, no ateliê Corpo Cerâmico, em Braga, produz peças de decoração e utilitárias, mas também ensina a desacelerar – com as mãos no barro.

Beber

O sol começa a sorrir e os campos engalanam-se de ricos e cheirosos floridos. As temperaturas amenas atiram-nos para o exterior, onde podemos erguer os copos com outra energia. Haja, pois, alegria, com dez sugestões de vinhos nacionais, ideais para grandes encontros à mesa – e ao relento.

Restaurantes

Na Praça das Flores, em Lisboa, o novo Picadero aposta nas carnes sul-americanas na grelha, no receituário da petiscaria e nos cocktails de autor. Para provar sem pressas, do final de tarde ao início da madrugada.

Ficar

Já presente na Praça do Município, na capital, e na Comporta, o grupo Alma Lusa escolheu o sopé do bairro de Alfama para abrir um novo quatro estrelas boutique, recuperando um edifício secular. Para valorizar a experiência adicionou-lhe um Defina Café, com petiscos portugueses.