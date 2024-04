Encontro de Embarcações Tradicionais com atividades grátis, em Vila do Conde

No próximo fim de semana, há nova edição do Encontro de Embarcações Tradicionais, em Vila do Conde. O programa inclui passeios, palestras e um desfile luminoso noturno, entre outras atividades. Tudo com acesso livre.





A iniciativa, promovida pelo Centro de Artes Náuticas de Vila do Conde (CdAN) e pela Associação de Ex-Marinheiros da Armada de Vila do Conde, arranca no sábado, às 10 horas, com a habitual mostra de embarcações tradicionais, e, uma hora depois, há batismo de navegação, no Cais das Lavandeiras.

O programa, que se estende até ao fim da tarde de domingo, abrange ainda palestras (subordinadas aos “A Devoção de um Piloto de Vila do Conde” e “Embarcações Tradicionais do Tejo”) e um desfile luminoso noturno de embarcações, na noite de sábado, a partir das 20 horas, no estuário do rio Ave.

São pelo menos 18 as embarcações com presença confirmada, envolvendo mais de 80 pessoas, de Portugal e Espanha. Participam todas na regata de embarcações tradicionais agendada para domingo, a partir das 11 horas, no estuário do rio Ave. O evento termina com a entrega de prémios aos primeiro, segundo e terceiro lugares.

Paralelamente, e ao longo do fim de semana, decorrem passeios a bordo das embarcações, abertos à população, atividades para crianças e demonstrações de ofícios tradicionais ligados à construção naval, em madeira. Existe também uma área destinada à restauração.

“Nestes dois dias, o público poderá conhecer de perto as técnicas tradicionais de construção naval de madeira, aprendendo sobre a sua importância histórica e cultural”, dizem os organizadores.

“O XII Encontro de Embarcações Tradicionais em Vila do Conde é mais do que um evento cultural, é um tributo à herança marítima da região e uma celebração da sua identidade”, afirmam os coordenadores do evento, citados em comunicado.

