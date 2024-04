Em Braga, juntam-se cerâmica e outras artes neste ateliê-escola

Há três anos, Thatiana Veronez encontrou na cerâmica o tempo que lhe faltava. Hoje, no ateliê Corpo Cerâmico, em Braga, produz peças de decoração e utilitárias, mas também ensina a desacelerar - com as mãos no barro.

Quando Thatiana Veronez se senta em frente à roda de oleiro, posicionada à janela voltada para a rua, são raras as vezes em que algum transeunte não pára a admirar o trabalho da ceramista. “As pessoas têm curiosidade e gostam de ver”, reconhece. E se o interesse extravasar o de mero espectador, basta entrar e perguntar pelas oficinas e aulas regulares, onde Thatiana ensina a transformar o barro em bonitas peças de cerâmica.

O processo é moroso, mas foi precisamente essa característica que a encantou desde que fez a sua primeira formação, em 2021, quando andava à procura de uma atividade que lhe permitisse desacelerar. “Uma das coisas que me desmotivava no doutoramento era uma exigência de produtividade muito grande que eu não acompanhava, e na cerâmica deparei-me com o completo oposto. A cerâmica exige tempo. Se eu tento acelerar, corre mal.” Depois do primeiro workshop, vieram outros, e a seguir uma residência artística num ateliê em Santo Tirso e uma formação profissional nas Caldas da Rainha, antes de investir ela própria no equipamento e passar a produzir as suas peças em casa. “O bichinho mordeu e nunca mais parei.”

Durante todo esse tempo, Thatiana foi registando a sua evolução numa página de Instagram a que chamou Corpo Cerâmico, nome que hoje também é o do seu ateliê, onde se dedica à produção de peças de decoração e utilitárias (chávenas, vasos, saboneteiras, pratos…), com linhas e formas muito orgânicas. Um bestseller desde o início é a jarra moldada em forma de coração, quase tão procurada como os objetos personalizados. “Antes, os clientes procuravam muitas vezes uma peça com o nome da pessoa a quem iam oferecer e agora, com a abertura do ateliê, têm optado mais pelo voucher para um workshop de cerâmica”, nota a ceramista. E são precisamente as formações que neste momento ocupam a maioria do seu tempo.

Todas as semanas há oficinas (e aulas regulares, para quem quiser aprofundar conhecimentos), para adultos e crianças. E também algumas atividades temáticas, fruto de parcerias que Thatiana Veronez estabelece com agentes locais, como a que combina, já este sábado, 13 de abril, um workshop de cerâmica e um brunch.

Além disso, o espaço funciona como um coworking criativo, aberto a todos os artistas da cidade que precisem de um espaço para trabalhar, dar formações ou organizar eventos. Mensalmente, Thatiana promove ainda um clube de leitura com todos os frequentadores do ateliê. Juntos, escolhem um livro sobre arte e criatividade, e uma data para se reunirem e conversarem sobre a obra. Há sempre uma chávena de chá ou um copo de vinho para quem passar na rua e quiser juntar-se ao serão.

Corpo Cerâmico. Rua da Cruz de Pedra, 203, Braga. Tel.: 910 961 648. Web: instagram.com/

corpoceramico. Das 15h às 20h, de terça a quinta; das 10h às 13h e das 15h às 18h à sexta e sábado