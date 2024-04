Do vinho ao cinema e natureza, cinco programas para fazer pelo país

Provam-se bebidas de luxo em Lisboa, passeia-se entre vinhas e adegas em Ervedosa do Douro, pratica-se ioga em Almancil, celebram-se realizadoras no Porto, percorre-se uma primavera em flor em Toulões. Que não nos falte nada.



Ioga em abril, num retiro algarvio, à procura do “eu”

Há quatro dias de retiro de ioga previstos para o Wyndham Grand Algarve, em Almancil, Parque Natural da Ria Formosa. De 26 a 29 de abril, o Grand Blissful Retreat será conduzido pelo instrutor Francisco Pais, tendo como mote “Redescobrir o seu verdadeiro eu”. Serão dias de ioga asana e meditação. De “prática suave” de “yin yoga”. De sessões de autoconhecimento e de discussão em grupo. De passeios pela natureza e de um “ritual noturno na praia”. Tudo rematado por um “círculo de encerramento” às 9 horas do dia 29. A tabela de preços começa nos 520 euros e vai até aos 1880 euros. Reservas: 289 000 300 ou reservations @wyndhamgrandalgarve.com.

Mulheres e revoluções em ecrãs no Porto

Acontece de 16 a 21 de abril a sétima edição do festival de cinema internacional Porto Femme, que se apresenta com o tema central “Mulheres e revoluções”. Há 122 filmes para revelar na competição oficial e anuncia-se a presença de mais de 40 realizadoras da Europa, América e Ásia. Os três programas especiais intitulam-se “Enfim, o amor”, “Uma revolução íntima – De monstros e mulheres no cinema indígena” e “Mulheres de câmara na mão, cinema e revolução”, no último dos quais será exibido “Casas para o povo” (na foto), obra de 2010 dirigida por Catarina Alves Costa. As sessões do Porto Femme passam pelo Batalha Centro de Cinema, Casa Comum – Cultura U. Porto, Casa das Artes, Maus Hábitos e Universidade Lusófona do Porto. Também há conversas, oficinas, exposições e festas.

Na Quinta do Pessegueiro, um trio de rotas vínicas

Para a temporada 2024, a Quinta do Pessegueiro, em Ervedosa do Douro, São João da Pesqueira, disponibiliza três rotas para mergulhar no mundo dos vinhos. A Clássica dura 45 minutos, foca-se na adega, esmiúça o processo de vinificação por gravidade e inclui prova de três rótulos DOC. A rota Douro mantém o esqueleto da Clássica e alarga a prova a dois Portos. Na modalidade Prestígio, a rondar duas horas, também se passeia pela vinha e experimentam-se seis DOC e Porto, mais uma tábua de charcutaria da região. Os percursos fazem-se de segunda a sexta-feira, entre as 9.30 e as 12 horas e as 14.30 e as 17 horas. Os preços vão dos 22,50 aos 45 euros por pessoa. Reservas via 254 422 081 ou [email protected].

Rosas-albardeira à vista em passeio pedestre

É tempo da rosa-albardeira se revelar em todo o esplendor cromático. Motivo incontornável para se levar a cabo, no dia 21 de abril, o passeio pedestre Rosa Albardeira 2024, com ponto de partida às 8 horas na Junta de Freguesia de Toulões, a aldeia do concelho de Idanha-a-Nova onde esta flor, endémica da região, foi coroada rainha. O passeio, de 16 quilómetros e com grau de dificuldade médio/alto, segue pelo Geopark Naturtejo. Entrar neste andamento custa 12 euros, que também dão direito a refeição, seguro e reforço alimentar. Inscrições em 962 713 888 ou [email protected], até 18 de abril, indicando o nome completo, data de nascimento, NIF e contacto.

Talha e um Czar em destaque no Enóphilo Wine Fest

O festival de degustação de vinhos nacionais Enóphilo Wine Fest chega à 22.ª edição no dia 20 de abril. O Hotel Marriott, em Lisboa, acolherá, entre as 15 e as 20 horas, matéria-prima de 50 produtores, que se traduz em 350 rótulos presentes, incluindo vinhos de talha. Destacam-se três provas comentadas, com a maior curiosidade a recair na sessão do Czar 2014, vinho premiado e de custo avultado, feito na ilha do Pico. As provas restantes focam-se em espumantes e nas castas da região do Douro vertidas na produção da Vinilourenço. A entrada para o evento vale 15 euros. Ingressos à venda na Ticketline.