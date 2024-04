Do Algarve ao Gerês, cinco sugestões para aproveitar a primavera

Passeios pela natureza a Norte, programas para famílias, doçuras algarvias, um ajuntamento de guloseimas e crepúsculos com vinhas à vista são algumas das propostas, país afora, para se celebrar o início da temporada de calor.

#1 – Feira para aficionados de pão e doces, em Lisboa

A FIL, no Parque das Nações, em Lisboa, tem em curso, até esta terça-feira, dia 9, das 10 às 19 horas, a Tecnipão, uma feira dedicada à panificação, pastelaria, chocolataria e creparia. Vão estar presentes 170 expositores e 500 marcas. Os visitantes poderão provar pão acabado de fazer, explorar a área dedicada a diferentes tipos de chocolate e comer gelados artesanais. Isto além de ficarem a conhecer a mais recente maquinaria da indústria. A feira é organizada pela Exposalão e para aceder ao evento apenas tem de se proceder ao registo online ou mesmo no próprio local.

#2 – Menu de sobremesas no Vista, em Portimão

Um cardápio à base de sobremesas, mas também com salgados, é a proposta do restaurante Vista para o jantar de 26 de abril, em que João Oliveira recebe Antonio Bachour (na fotografia), distinguido como melhor chef pasteleiro do mundo em 2018 e 2022 nos Best Chef Awards. O evento marca a reabertura do restaurante na praia da Rocha a eventos gastronómicos, depois da renovação dos interiores realizada por Graça Viterbo. O menu de oito momentos custa 300 euros por pessoa e terá criações dos dois chefs. O pairing será feito com vinhos algarvios. Bachour é natural de Porto Rico e gere quatro padarias e restaurantes em Miami, incluindo o Tablé by Bachour, de influência francesa, e dois projetos no México. Reservas por e-mail ([email protected]).

#3 – Primavera com muita animação no Ohai Nazaré

Para a estação florida, o resort Ohai Nazaré propõe uma série de atividades para toda a família. No fim de semana de 10 a 12 de maio, o hotel-resort recebe o Ohai Spring Fest, um minifestival com insufláveis, mascotes, música, algodão doce, pipocas, concurso de talentos e outras atividades. Além deste evento, dispõe de campos de voleibol, futebol e padel gratuitos para hóspedes e de torneios de paintball. Está também disponível um serviço de aluguer de bicicletas. Para os mais pequenos há várias oficinas, como a de pintura “Passarinhos de Portugal”. Para os adultos, aulas de cerâmica tradicional que, ao mesmo tempo, dão a conhecer o artesanato local. É ainda possível praticar aulas de surf, realizar tours em buggy ou 4X4, observar golfinhos, usufruir de uma experiência em jet ski até ao canhão da Nazaré ou um batismo de mergulho. Ohai Nazaré situa-se no Pinhal de Leiria, a três quilómetros da vila da Nazaré.

#4 – Caminhadas guiadas para conhecer o Gerês

Seis dezenas de caminhadas estão agendadas até ao final do ano em Terras de Bouro, no âmbito do programa anual de Caminhadas Guiadas, organizado pela Associação Gerês Viver Turismo, como o apoio da câmara municipal local. Os destinatários são todos os que querem descobrir a montanha em segurança, independentemente da idade. Entre as várias propostas há também caminhadas noturnas e, nos dias 18 e 19 de maio, realiza-se mais uma edição do Festival de Caminhadas. Os passeios serão guiados por seis empresas de animação turística do concelho, com guias especializados e bons conhecedores da serra. Informação e inscrições aqui.

#5 – Sunsets de verão na adega da Ervideira

Até setembro, sempre no primeiro fim de semana de cada mês, a Ervideira, no Alentejo, recebe festas sunset na sua Adega – Wine Lounge, na Herdade da Herdadinha (Vendinha, Reguengos de Monsaraz). As sessões Ervideira Sunset vão contar com música, gastronomia variada, mas principalmente local, e com os vinhos da marca. As festas começam pelas 18 horas e terminam com a chegada da noite. Cada bilhete tem o custo de 40 euros e contempla a experiência, bem como algumas surpresas que a Ervideira reserva para os participantes. Os bilhetes podem ser adquiridos nos espaços Ervideira (wine shops e wine lounge) e no site da marca. Reservas aqui.