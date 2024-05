De Arroios para o país: Mezze lança linha de produtos do Médio Oriente

O restaurante do Mercado de Arroios acaba de lançar uma linha de produtos para levar ou receber em casa, onde se incluem enfrascados de húmus, baba ganoush e picles, além de biscoitos, tostas de pão sírio e baklavas.

Seis anos depois de abrir portas no Mercado de Arroios, e de se tornar numa referência sólida quando o assunto é cozinha do Médio Oriente em Lisboa, o Mezze passa a estreitar a proximidade com o seu público com o lançamento de uma nova linha de produtos artesanais, pensados para levar para casa, guardar na despensa ou no frigorífico e servir à mesa entre amigos e família.

Os produtos em causa são confeções que sempre fizeram parte do ADN e da carta do restaurante – também este um projeto de inclusão social de pessoas refugiadas, pelas mãos da associação Pão a Pão. Nos enfrascados, passam a estar à venda o clássico húmus da casa (desde 3,95€), a baba ganoush (a tradicional pasta à base de beringela fumada, com tomate e melaço de romã, desde 4,95€), o azeite com zaatar (mistura de tomilho selvagem com sementes de sésamo e especiarias, 5,95€) e picles (3,50€). A nova iniciativa tem ainda pacotes com tostas de khubz (pão sírio, 1,50€), mammouls (biscoitos de manteiga recheados com pasta de tâmaras, desde 9,95€) e as tradicionais baklavas (rolinhos de massa filo com recheio de pistacho, desde 19,95€).

Os produtos são elaborados à mão, na cozinha da Escola de Turismo e Hotelaria de Lisboa, apostam em ingredientes como o pistacho iraniano, o sésamo do Sudão ou o azeite biológico alentejano, e inspiram-se nas receitas tradicionais da Síria que passam entre gerações, de avós para mães e de mães para filhas, trazidas para cá por Shiraz Sheikho, que encabeça a cozinha do Mezze. As compras podem ser feitas em pontos de venda diferentes: no próprio restaurante de Arroios, nos espaços lisboetas do Chefs à Mesa e Comida Independente, ou com entrega em todo o país através da loja online.

Francisca Gorjão Henriques, responsável pela Associação Pão a Pão, explica que a intenção futura é ir adicionando novos produtos a esta linha e caminhar para uma produção biológica, no futuro. “O Mezze, mais do que um restaurante, é um projeto de inclusão que valoriza a herança e a identidade das pessoas refugiadas, especialmente das mulheres. Com esta nova linha de produtos, estamos comprometidos em levar esse legado ainda mais longe, tornando-o mais acessível”, acrescenta a responsável.

A apresentação da linha de produtos do Mezze aconteceu esta semana em Lisboa, num almoço que desafiou o chef João Rodrigues, do restaurante Canalha, a criar receitas próprias com os mesmos, um objetivo que também se pretende ver replicado em casa. No caso de Rodrigues, confecionou um prato com atum, couscous e baba ganoush; uma salada de frango com zaatar, penne, ovo de codorniz, tomate e maçã verde; presa com espargos e húmus; e uma sobremesa que juntou os biscoitos mammoul ao morango e à baunilha.