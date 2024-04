Convento de São Francisco: um centro cultural multifacetado, em Coimbra

O Convento de São Francisco já teve muitas vidas, e em 2016 reabriu prometendo mudar o panorama cultural com eventos e espetáculos. À oferta juntaram-se um Café Concerto e uma livraria.

No início do século XVII, a subida do leito do rio Mondego obrigou os frades franciscanos a deixar o edifício primitivo do Convento de São Francisco, e a construir um novo no sopé da colina de Santa Clara, esse que agora se apresenta ao público como Centro Cultural e de Congressos, depois de dois séculos a servir outras funções. Terá sido quartel e hospital das tropas napoleónicas durante as Invasões Francesas. Em meados do século XIX, acolheu uma fábrica de fiação, tecelagem e tinturaria. Depois, pertenceu a um dono de armazéns de vinho, e no final de oitocentos foi lá instalada uma unidade fabril têxtil, que funcionou até ao final do século XX.

Adquirido então pela Câmara Municipal de Coimbra, só em 2016 se terminou a ampliação e renovação do antigo Convento de São Francisco, que passou a conjugar a arquitetura conventual de seiscentos com uma estética contemporânea. A obra dotou o conjunto de um grande auditório construído de raiz e uma dezena de salas polivalentes, uma delas na antiga igreja, preparadas para acolher exposições, espetáculos de música, dança e teatro, eventos vários e congressos. É um espaço multifacetado que se propõe a albergar uma programação eclética, na qual se destaca por estes dias a recém-inaugurada exposição “Fernando Távora. Pensamento livre”, sobre a vida e obra do arquiteto; o Festival Abril Dança Coimbra; ou o espetáculo do músico britânico Lloyd Cole.

Mas nem toda a oferta cultural passa pelas salas e auditórios. No Café Concerto, que se juntou entretanto ao conjunto, há um ciclo de concertos de entrada gratuita, que todas as terças-feiras ao final da tarde convida a sentar à mesa com música. E na Livraria do Convento, ao cuidado da editora Bruaá, também acontecem regularmente leituras musicadas, sessões de contos acompanhadas por um copo de vinho, exposições de ilustração e outras iniciativas.

Convento de São Francisco. Avenida da Guarda Inglesa, 1A, Coimbra. Tel.: 239 857 190. Web: coimbraconvento.pt. Café Concerto: 10h às 24h. Não encerra. Livraria do Convento: das 15h às 20h, de terça a domingo; até às 21h30 em noites de espectáculo