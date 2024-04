Convento de Cristo ganha sala multimédia sobre o cerco a Tomar

A História do país perpassa indelevelmente o Convento de Cristo e a nova Rota dos Templários reforça-lhe o relevo, graças a novas tecnologias audiovisuais. Entre as novidades está também a promoção do Médio Tejo com informações úteis aos turistas.

Tomar deve a existência a Gualdim Pais, o escudeiro de D. Afonso Henriques, cruzado e freire templário. Foi ele que fundou o castelo, em 1160, deu foral à vila e comandou as tropas com a ajuda dos cavaleiros da Ordem do Templo, os templários, contra os muçulmanos que queriam conquistá-lo. Mais do que ler ou ouvir este episódio, os visitantes podem agora teletransportar a imaginação para 1190, através da nova sala imersiva que reconstitui o cerco ao castelo com recurso a tecnologia de projeção videomapping numa mesa tridimensional, dentro do convento.

A experiência requer apenas que o visitante escolha a linguagem da projeção e em menos de dez minutos ganha-se a “perceção exata da importância de Tomar e da região do Médio Tejo na resistência e na formação do reino português”, diz Jorge Simões, secretário intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, a entidade responsável pela execução da Rota dos Templários, que inclui esta sala. O percurso, pensado para três dias, passa também por Abrantes, Ferreira do Zêzere, Ourém, Sertã, Tomar, Torres Novas e Vila Nova da Barquinha.

Além do castelo templário, o Convento de Cristo é composto pelo convento da Ordem de Cristo da época do Renascimento, a Mata dos Sete Montes, a Ermida da Imaculada Conceição e um aqueduto, sendo considerado pela UNESCO Património da Humanidade. Arquitetonicamente é um caso único, pois agrega todos os estilos: românico, gótico, maneirista e barroco. Descobrir a região a partir daqui ficou também mais intuitivo com a nova app da Rota dos Templários, que permite explorar itinerários mais curtos sob os focos militar, religioso, simbólico e arquitetónico.

Convento de Cristo

Estrada do Convento, 8

Tel.: 249315089

Web: conventocristo.gov.pt

Das 09h às 17h30 (outubro a maio); das 09h às 18h30 (junho a setembro).

Preço: 10 euros; 5 euros para jovens dos 13 aos 24 anos e maiores de 65 anos (inclui acesso à

sala imersiva)