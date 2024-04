Clube de praia em Esmoriz recebe DJs internacionais este verão

O Öshua Beach Club, na Praia de Esmoriz, em Aveiro, reabre dia 5 de maio com uma programação de verão focada na música eletrónica. A grande novidade desta temporada é a presença de cerca de 20 “DJs de renome internacional”, todos os domingos até setembro.

Hankhoï, Djeff, Caiiro e Aaron Sevilla são os quatro nomes internacionais já anunciados que vão passar música no Öshua Beach Club, na Praia de Esmoriz, durante os domingos de maio, a partir do dia 5. Até 31 de agosto, cerca de duas dezenas de artistas internacionais deverão assumir o controlo da cabine de DJ daquele clube de eventos na Praia de Esmoriz, revelou o responsável Pedro Sá à Evasões.

Sob o mote da celebração da praia, da natureza e dos momentos do pôr-do-sol, o Öshua Beach Club vai funcionar até setembro, apenas aos sábados e domingos, a partir das 17h. O leque de DJs de música eletrónica virá, por sua vez, de destinos balneares europeus como Ibiza (Espanha), Mykonos (Grécia) e Saint-Tropez (França), apesar de “Portugal não ser um destino fácil” para atuações deste género.





A bilheteira para cada mês abre no primeiro dia do mês anterior, pelo que neste momento já é possível comprar bilhete, o Grand Ticket Summer, nas modalidades “geral” (125 euros/pessoa sem bebidas, com acesso a todas as festas e limitado às 100 primeiras pessoas) e “VIP”, este limitado aos primeiros 30 bilhetes, com acesso a todas as festas, acesso aos bastidores do DJ e outras regalias. Ambos dão entrada prioritária.

Segundo Pedro Sá, comprar um bilhete avulso no próprio dia do evento também será possível, a valores entre os 10 e os 20 euros por pessoa, não consumíveis. As festas decorrerão entre as 17h e as 23h. O Öshua Beach Club, aberto há sete anos, tem uma pista com capacidade para 400 a 500 pessoas e uma decoração inspirada nas ilhas gregas. Além dos nomes internacionais, atuarão DJs residentes e portugueses.