Cinco programas sem parra e com muita uva, de norte a sul

Carne da boa à sombra da serra do Caramulo. O Brasil das artes, ideias e pitéus com vista para o Douro. Um restaurante em Estremoz faz dois anos e convida amigos para a celebração. E festas vinícolas em Trás-os-Montes e no Minho.

#1 – Encontros de chefs no aniversário da Casa do Gadanha

Para assinalar dois anos de portas abertas, o restaurante Casa do Gadanha, em Estremoz, organizará até ao final de 2024 um ciclo de jantares a várias mãos, com chefs convidados e amigos de Ruben Trindade Santos, o chef executivo daquela casa alentejana. O próximo encontro está marcado para 8 de junho: trata-se de um jantar com contributos de André Cruz e João Sá, ambos de casas lisboetas com estrelas Michelin: o Feitoria e o Sála, respetivamente. Reservas pelo 268 249 790





#2 – Em Murça, brancos mais brancos não há

O centro histórico de Murça acolhe, de 31 de maio a 3 de junho, a segunda festa Vinhos Brancos na Praça. Os protagonistas são os brancos do Douro, que partilharão a atenção com a gastronomia local e música ao vivo. Além da venda de vinhos a preço de produtor, acontecerão duas provas comentadas, ambas a 1 de junho: às 11 horas, “Grandes Vinhos Brancos do Mundo”, e pelas 16.30 horas “Grandes Vinhos Brancos de Portugal”. As provas são coordenadas por João Paulo Martins e Pedro Garcias, têm entrada livre mas inscrição prévia.

#3 – Cabrito no Caramulo, como manda a tradição

Há nove dias, divididos por duas etapas, para usufruir da 18.ª edição da Semana Gastronómica do Cabrito – Caramulo. O evento, organizado pela Confraria Gastronómica do Cabrito e da Serra do Caramulo, e apoiado pelo Município de Tondela e pela Junta de Freguesia do Guardão, dedica-se à promoção gastronómica da região e tenta, em simultâneo, atrair os jovens para a atividade pecuária naquelas paragens. A Semana Gastronómica do Cabrito acontece de 6 a 10 e de 13 a 16 de junho, em 17 restaurantes de Tondela, Vouzela, Águeda e Oliveira de Frades.

#4 – Quatro dias de Brasil no WOW, em Vila Nova de Gaia

Começou na Bahia e estreia-se fora de portas em Vila Nova de Gaia, no World of Wine (WOW). Entre 6 e 9 de junho decorrerá o Brasil Origem Week, um festival que promove aquele país com atividades como showcookings, palestras, degustações, exposições e fóruns de investidores e empreendedorismo. Em paralelo, também no WOW, nos dias 7 e 8, há música com o Douro Bossa Jazz. O elenco de participantes no Brasil Origem Week inclui o historiador e escritor Eduardo Bueno, a criadora de Land Art Christina Oiticica, o fotógrafo Daryan Dornelles, o artista plástico Eduardo Lima, e as chefs Ana Sales (na foto), Carol Brito e Natasha Marques. A entrada no Brasil Origem Week é livre. O Douro Bossa Jazz, com atuações de Danilo Caymmi, Carla Visi, Maíra Freitas e Toque Social, tem ingressos a 25 (um dia) e 40 euros (dois dias).

#5 – Quando o Minho e a Galiza falam a um só vinho

A produção do Minho e da Galiza junta-se a 14 e 15 de junho nos Vinhos do Atlântico – Exposição do Noroeste, com encontro marcado em Valença. Ali, produtores, enólogos e escanções dos dois lados da fronteira assinalarão a coesão identitária de vinhos e castas como Alvarinho, Loureiro, Trajadura e Galeguinho. O evento faz-se de uma mostra vínica com 18 expositores vínicos e gastronómicos, no Parque do Campo de Marte (das 18 às 24 horas); de dois concertos por noite (Ana Cris e Lene Soul Band a 14, Jay Doe & Blues Preachers e Wax & Boogie a 15); do Passaporte Vinhos do Atlântico, dia 15, a partir das 16 horas, uma visita guiada a três locais na Fortaleza de Valença, com provas vínicas temáticas interpretadas por enólogo; e uma Gala Vinhos do Atlântico, pelas 12 horas do dia 15, na Pousada de São Teotónio.