O Dia da Fernão Pires está de volta com provas gratuitas e descontos

Visitas e provas gratuitas em adegas, descontos em loja e happy hour são atividades que decorrem esta quinta-feira, dia em que se celebra a casta rainha dos Vinhos do Tejo.

É a casta branca mais plantada em território nacional e casta rainha dos Vinhos do Tejo, onde soma quatro mil hectares de terreno de vinha. Esta semana, está de parabéns com o regresso da segunda edição do Dia da Fernão Pires, a 20 de junho, efeméride criada pela Comissão Vitivinícola Regional do Tejo para a celebrar dentro e fora das adegas.

À semelhança do ano passado, a iniciativa “Portas Abertas” terá a participação de produtores de Vinhos do Tejo, que abrem as portas das suas adegas para dar a conhecer melhor esta casta e as respetivas vinhas e colheitas, com programas de visita + prova gratuita de manhã (pelas 12h) e de tarde (pelas 15h). A lista de adegas ficará entretanto disponível no site oficial da CVR Tejo.

Além disso, o Dia da Fernão Pires disponibiliza descontos de 10% na compra de monovarietais da Fernão Pires nas lojas da Rota dos Vinhos do Tejo – com morada física em Almeirim, na Rua de Coruche, 85; ou na plataforma online, em www.rotadosvinhosdotejo.pt. O desconto nas compras aplica-se durante um mês, entre 20 de junho e 19 de julho. A terceira atividade da efeméride acontece no Jardim da Biblioteca de Almeirim, entre as 18h e as 20h, com uma happy hour aplicada aos monocastas de Fernão Pires do Tejo, onde se contam referências em frisante, pet nat, espumante, vinho branco, curtimenta, colheita tardia e abafado.

A Fernão Pires tem, de resto, o 20 de junho como seu dia oficial, não por acaso. “A escolha da data poderia ter por base vários fatores, sendo que neste caso pesou o facto de ser o dia do município de Almeirim, concelho onde está plantada a maior mancha – não contígua e propriedade de vários agentes económicos – de Fernão Pires da região do Tejo: 30% de um total de cerca de 4000 hectares de vinha desta casta”, explicou em 2023, quando a efeméride foi criada, Luís de Castro, presidente da CVR Tejo.