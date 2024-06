Encontro no Rio, um refúgio na natureza (com cavalos e um Mondego espraiado)

Na Quinta da Malhadoura, banhada pelo Mondego, Daniela Hesshaimer acolhe hóspedes que querem passar dias em sossego com a natureza, com os animais e consigo mesmos. À envolvência natural, junta passeios a cavalo, piqueniques e banhos no rio.

Há três anos, Daniela Hesshaimer trocou Erding, na Alemanha, por Póvoa de Midões, no centro de Portugal. Na Quinta da Malhadoura, incrustada numa encosta entre a floresta e um Mondego espraiado, de margens verdes, criou uma espécie de santuário a que chamou Encontro no Rio. “Encontro com a natureza, com nós próprios e com os animais”, desfia Daniela.

Com ela, trouxe a família e os cavalos Ávila e Solero, aos quais se juntou já aqui o Trovão, e mais recentemente o Pinu’u. Os quatro equídeos são um dos pilares do projeto, que tem uma forte componente de contacto com estes animais, através de aulas de equitação individuais e passeios guiados pelo prado na margem do rio, ou pela floresta. Na verdade, mesmo quem não queira montar, mas apenas fazer umas festinhas aos cavalos ou oferecer-lhes um doce (uma maçã ou uma pêra), é bem-vindo. “Estamos abertos para tudo o que as pessoas queiram fazer”, diz.

E para acolher os visitantes que queiram prolongar a sua passagem por este pequeno paraíso à beira-rio, a família criou três apartamentos na casa principal da propriedade, todos eles equipados com kitchenette. Este verão, reforçaram a oferta com mais duas unidades: a Casa Romântica, fruto da recuperação de uma pitoresca casinha em pedra, com uma panorâmica sobre o rio; e o bungalow Vista do Cavalo, com capacidade para acolher até quatro pessoas.

A propriedade tem acesso direto ao Mondego, que nas alturas de caudal mais baixo revela uma convidativa praia, ideal para ir a mergulhos refrescantes (Daniela leva muitas vezes os cavalos a atenuar o calor no rio) ou simplesmente fazer uma caminhada com os pés na água. Para enfrentar os dias quentes, os hóspedes têm ainda a oportunidade de refrescar-se na piscina de água salgada, ou relaxar na banheira de hidromassagem e na sauna. A pedido, também podem desfrutar de um pequeno-almoço, um jantar ou um piquenique preparado com as frutas e legumes da horta.

Pegar no kayak e descer o rio, participar numa sessão de ioga ou fazer festinhas às cabras da quinta são outras formas de vivenciar a energia retemperadora deste lugar.