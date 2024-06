5 escolhas de Portugal para o Mundo

Come-se Sudeste Asiático em Lisboa e bebem-se Verdes na Invicta. No Algarve aterra um Brasil Michelin. Jardins mais ou menos secretos são revelados e explicados no Porto, enquanto artesanato é ensinado no coração do Alentejo.









Um JNcQUOI de Tailândia em quatro dias de junho

Um ano após o menu concebido para a Semana Tailandesa do JNcQUOI Asia, o chef tailandês Prin Polsuk regressa para tomar conta da cozinha deste restaurante lisboeta entre 19 e 22 de junho. Desta vez, o chef do Samrub Samrub Thai, em Banquecoque (uma estrela Michelin), propõe como entradas, entre outros, camarão grelhado com molho de peixe e tempero de aipo (25 euros) e espetada de frango grelhada com leite de coco e pimenta (15 euros). Nos pratos principais, tamboril grelhado com molho doce, chalota frita e malagueta seca (35 euros), caril do sul de caranguejo com hortelã vietnamita (48 euros) & etc. Sobremesa? Bolo de mandioca com coco fresco, creme de coco e granita de flor de ervilha silvestre (11 euros).

É verde, é vinho, é um festival com Essência

De 28 a 30 de junho, o Essência Festival, com os Vinhos Verdes no coração, ocupa o Museu Nacional Soares dos Reis, no Porto. Anuncia-se a presença, no mercado, de 40 produtores da região demarcada daquele néctar, a que se juntam espaços de restauração de oito casas (Ferrugem, Wish, Os Lusíadas, Belos Aires, The Dog, Ostras Sobre Rodas, Quinta dos Fumeiros, Casa Vegetariana), cozinha ao vivo, provas de vinho, aulas de cozinha e O Banquete, concebido pelos chefs Rui Paula (dia 28), Vítor Matos (29) e Arnaldo Azevedo (30) para ativar múltiplas harmonizações. Seis concertos rematam o núcleo do festival: Orquestra Bamba Social (dia 28), Joana Almeirante, Insert Coin (29), Tiago Nacarato e Jéssica Pina (30). Os ingressos começam nos 7, 50 euros e terminam nos 75 euros, e encontram-se em essenciafestival.com.

Seis mãos para celebrar o Algarve nos pratos

O Vista, restaurante com estrela Michelin do Bela Vista Hotel & Spa, em Portimão, realiza desde 2022 jantares de divulgação da matéria-prima algarvia em que ao chef da casa, João Oliveira, se juntam criadores internacionais premiados, incluindo alguns presentes na constelação do supracitado fabricante de pneus francês. A iniciativa intitula-se Guest Chef Series e o próximo capítulo está agendado para 22 de junho, dia em que o Vista acolherá os brasileiros Rafael Cagali (do Da Terra, em Londres, Reino Unido) e Marcelo Ballardi (do Oak, em Ghent, Bélgica). O evento a seis mãos abre com um cocktail no Vista Deck, seguido de dez momentos gastronómicos à mesa. Há espaço para 30 convivas, que desembolsarão 300 euros, harmonização de vinhos incluída.

Reservas pelo email [email protected]

Porto com fim de semana de Jardins Abertos

Depois de abrir portas e portões em Lisboa, o festival Jardins Abertos estreia-se no Porto a 29 e 30 de junho. A iniciativa pretende “promover uma conexão forte e positiva com a natureza, aliando a sustentabilidade ao contexto urbano”, concedendo acesso a jardins públicos e privados através de visitas guiadas. Na Invicta, os contemplados na edição inaugural são o Jardim Botânico da Universidade do Porto, Casa Tait, Massarelos House, Casa das Artes, Casa Camélia (ver páginas 14 e 15 desta edição) e Horta Porto Business School.Do programa consta igualmente a oficina Com as Mãos na Terra, no dia 29, uma atividade de jardinagemcoletiva no Jardim Botânico.

Horários e condições consultáveis em jardinsabertos.com.

Tradições que se transmitem de mão em mão

Em ano de estreia, o programa Imersões Artes & Ofícios, desenvolvido pela Spira, empresa de revitalização patrimonial, projeta um segundo capítulo (o primeiro ocorreu na primavera) dedicado ao ensino de técnicas artesanais tradicionais do Alentejo, levado a cabo em Vila Nova da Baronia (Alvito, Beja). De 1 a 7 de julho acontece uma Oficina de Cerâmica com Helena Garcia, do projeto Alpiota. Segue-se, de 16 a 22 de setembro, a Oficina de Cestaria, orientada pelo mestre Domingos Vaz Romeira. Por fim, de 1 a 3 de novembro, é a vez da Oficina de Arraiolos, pelas mãos da artista têxtil Sara Ratola. As inscrições têm custos variáveis, dos 280 aos 530 euros.

Inscrições: 284 475 205, 911 158 698, [email protected]. Mais informações em lab.spira.pt