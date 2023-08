Ciclovia do Guincho: pedalar junto ao mar, entre areais e faróis

A ciclovia que liga a Marina de Cascais à Praia do Guincho é a mais antiga do concelho cascalense. Aqui, pedala-se em linha paralela ao mar.

Ao longo de quase nove quilómetros, pedala-se em cenário de natureza, sempre marcado pelas tonalidades de verde e azul, com a vegetação que cobre a costa cascalense e o mar que acompanha o caminho, quase sempre sem perder de vista. A Ciclovia do Guincho é a mais antiga do concelho de Cascais e liga o centro da vila, a partir da Marina de Cascais, até à Praia do Guincho, ponto de encontro de banhistas e surfistas.

O trilho linear e de fácil execução, sem desníveis, estende-se paralela ao Atlântico, ao longo das Avenidas Rei Humberto II de Itália, da República e da Senhora do Cabo e a Estrada do Guincho, com uma ciclovia sinalizada e pintada em tons de vermelho, agora mais garrido, desde a recente renovação do trilho.

Pelo caminho, passa-se por pontos de interesse como a Boca do Inferno e os faróis espalhados pela costa, casos do Farol de Santa Marta, da Guia e do Cabo Raso. A Duna da Cresmina, com os seus passadiços pensados para caminhadas, e a praia homónima, são outras sugestões de paragem.