Champagne em destaque este verão no hotel Octant Douro

Todos os sábados de verão, a partir já de dia 1 de julho, o Octant Douro, em Castelo de Paiva, tem disponíveis várias referências de Champagne.

O hotel Octant Douro promove, entre julho e setembro, degustações de vários champanhes. Nesta “Sparklng Experience”, os participantes vão poder provar os melhores espumantes da famosa região francesa.

O Chef Dárcio Henriques desenhou um menu à base de peixes, mariscos frescos e carne arouquesa, tudo preparado na brasa, e várias sobremesas para acompanhar as bebidas.

A Sparking Experience tem início às 19h30 no Terrace Pool do Octant, e custa 130 euros por pessoa, que inclui aperitivo, menu e bebidas. As reservas estão abertas para hóspedes e e não hóspedes.

Mais informações: douro.octanthotels.com

PROGRAMA

1 de julho e 26 de agosto – Champagne Philipponnat

15 de julho e 9 de setembro – Champagne Bruno Paillard

29 de julho – Seleção dos melhores champagnes de cada produtor

12 de agosto – Champagne Collet

3 de setembro – Seleção dos melhores champagnes de cada produtor