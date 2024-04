Casa do Vinho Verde, no Porto, volta ao século XIX com a arquitetura e o design

Entre 3 e 13 de abril, a Casa do Vinho Verde – Palacete Silva Monteiro, no Porto, recebe a 6.ª edição do Sleep In – Royal Edition, uma mostra de arquitetura e design de interiores concebida por 13 nomes de referência desafiados a recriar as vivências do palacete através de 13 personagens fictícias.



A programação da 6.ª edição do Sleep In – Royal Edition vai levar à Casa do Vinho Verde – Palacete Silva Monteiro, no Porto, dez dias de showcookings, provas de Vinhos Verdes, fado, artes performativas, pintura ao vivo, leilões de arte, entre outras propostas “ajustadas a uma Royal Edition que reinterpreta na atualidade a vida burguesa da cidade do Porto na segunda metade do século XIX”, anunciou a organização em comunicado.

O palacete oitocentista, sede da Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes (CVRVV), recebe este evento no ano em que se comemora os 200 anos do nascimento do Conde Silva Monteiro. As personagens criadas pelos profissionais convidados – todos eles referências nas áreas da arquitetura e do design de interiores – “podiam, perfeitamente, ter frequentado os saraus do Conde”, diz Dora Simões, presidente da Direcção da CVRVV.

A materializar os vários conceitos trabalhados no âmbito das personagens estarão Miguel Costa Cabral, Nuska Themudo (Open Life), Sandra Pinto e Miguel Ferraz (Casa 23), Ana Paiva, Geotoni, Geovani Prado e António Aroso, Cristina Archer e Nelma Serpa Pinto (The Studio Interiores), Paula Franzini, Ana Lencastre (Lencastre Interior Design), Patrícia Nascimento da Fonseca e Maria J. Carneiro (Sete Chaves), Fabián Pellegrinet Conte, Ginha Teixeira Pinto (DonaVila), Carlos Santos e Margarida Ferreira da Silva (AM Living) e Sónia Carvalho (Dama de Paus).

O nº 318 da Rua da Restauração, no Porto, vai transformar-se, assim, na morada temporária de Don Francisco de Guzman (epicurista e aficionado tauromáquico), da Condessa de Ponthieu, Florence Marie Louise (produtora de vinhos espumantes), de Bagu Simbá Mussu e Dandara Menelik Tutu (exilados do Djubuti e descentes da rainha do Sabá), de Argus Kiryl Maximus (único descendente grego da família Gattelusio e apaixonado por História, Música e Culinária), e de Ludvic Constance Timothe (nobre belga, perfumista principal de várias casas reais europeias).

No rol das restantes personagens fictícias estarão Sebastião de Santa Maria (descente do Conde Silva Monteiro e herdeiro da arte do acolhimento que o legado do Palacete), Laura Federica Antonelli Grimaldi Constantini e Lancellotti (apaixonada por jardins, em visita ao Porto a propósito de uma exposição e camélias), Ingrid Martha (jovem princesa europeia que renunciou à realeza para se dedicar ao yoga e ao hinduísmo), Viscondessa de Terylene, Eleanor Victoria Whinfield (jovem inglesa influencer de moda), Archibaldo Diego Alvarez Garcia (coleccionador de arte e apreciador de chocolate, Rei do Cacau na região de Cusco – Peru), Frederik Lorenzo de Berry, Marquês de Bruinisse (velejador nato de origem holandesa), Baronesa de Céligny, Anna Justine Desirée (chocoólica e interessada em desenvolver um negócio com o Rei do Cacau) e Sir Albert Stuart George (criador de galgos e cavalos da raça Cleveland Bay), personagens criadas por Dina Souto Rosa, mentora e promotora do evento, para inspirar a decoração e a recriação dos vários espaços e contar as diferentes histórias aos visitantes.

O Sleep In – Royal Edition estará aberto ao público entre os dias 3 e 13 de abril, das 15h às 21h, com bilhetes à venda na Ticketline por cinco euros. O evento tem o apoio da Câmara Municipal do Porto, da Ágora – Cultura e Desporto do Município do Porto, da Associação Portuguesa das Indústrias de Mobiliário e Afins e da CVRVV.