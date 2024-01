A Evasões à sexta: Portugal visto do ar

Conheça a capa e os destaques da próxima edição da Evasões. Às sextas-feiras, gratuita com o Jornal de Notícias e o Diário de Notícias.

Tema de capa

Há muitas formas de conhecer Portugal desde o ar. De helicóptero ou girocóptero, balão ou avião monomotor, ou em modalidades mais atléticas, como o parapente e o parasailing. Saiba como levantar voo.

Novidades

N’O Bravo – Casa das Esfirras, em Coimbra, tudo gira à volta dessa espécie de míni pizas com diversas combinações, salgadas e doces. É “comida de conforto total”, diz Rafael Branco, luso-brasileiro que se apoiou numa velha receita de família.

Ficar

Ao cabo de quase uma década no Alentejo Marmoris Hotel & Spa, o chef Pedro Mendes assumiu a cozinha do Áurea, restaurante do novo cinco estrelas Art Legacy Hotel, em Lisboa. Uma estada envolvida em arte e peças de luxo, com o selo da marca Moooi.

A capa da Evasões desta semana: