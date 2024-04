A Evasões à sexta: a outra história dos conventos e mosteiros

Conheça a capa e os destaques da Evasões que chega esta sexta-feira às bancas, dentro do Jornal de Notícias e do Diário de Notícias.

Tema de capa

Conheça melhor seis edifícios monumentais que nasceram para a fé e que dela viveram, noutros tempos. Mosteiros e conventos que se abriram ao mundo, dedicando-se hoje em dia à cultura, à hotelaria, à restauração. Do Minho à Estremadura.

Passear

A Quinta da Boa-Vista, no centro da Maia, pertence há mais de 300 anos à família Gramaxo, que depois de abrir os jardins ao usufruto público, criou também um museu, onde exibe a sua coleção privada de pintura e artes decorativas, além de exposições temporárias de criações contemporâneas.

Novidades

Peixe, marisco e vegetais: é nesta trilogia adequada à zona oeste que o chef Nuno Matos foca o trabalho, agora à frente da cozinha do hotel Aethos Ericeira, depois de ter saído do Six Senses Douro Valley. O conhecimento somado em casas Michelin ajuda a manter o alto nível.

Restaurantes

Joana Ferreira é porteira do clube Plano B há 13 anos, Ana Leoa correu meio mundo a cozinhar e Iolanda Lourinha é uma autodidata com provas dadas na coquetelaria. Juntaram-se na Babel, restaurante, bar e alojamento na zona histórica do Porto.

Ficar

O Jam Lisboa, primeira unidade de um grupo belga em Portugal, quer refrescar a oferta hoteleira da cidade. Trata-se de um edifício de construção passiva cujas entranhas estão à vista, sem descurar o conforto, e que promove um estilo de vida urbano e ecológico.

A capa da Evasões desta semana.