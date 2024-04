30 conventos e mosteiros de Lisboa vão abrir-se a visitas guiadas

Cerca de 30 conventos e mosteiros espalhados pelo concelho de Lisboa vão abrir-se ao grande público, com visitas livres e guiadas, entre 23 e 25 de maio. Vem aí a 3.ª edição do Open Conventos.

O Convento das Bernardas é uma das 30 casas monásticas que os lisboetas e turistas poderão conhecer por dentro durante a 3.ª edição do Open Conventos, iniciativa que junta a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML), a câmara municipal, o Quo Vadis – Turismo do Patriarcado de Lisboa e a Universidade Nova. A ideia nasceu de um projeto de inventariação e estudo dos conventos e mosteiros da cidade e materializou-se em 2019. Em 2023 atraiu seis mil pessoas, revela Helena Mantas, diretora do Serviço de Públicos e Desenvolvimento Cultural da SCML.

Que funções e relevância tiveram no passado, o seu papel na atualidade e que futuro poderão ter estes edifícios são algumas das questões a que a iniciativa procurará responder. “Queremos trazer essa consciência, [mostrar] que tiveram um papel extremamente importante na definição da malha urbana e nas relações sociais de quem os habitou”, sublinha a diretora. Os cerca de 30 espaços – na maioria dos séculos XVII e XVIII – poderão ser visitados pelo público de forma livre, nos horários estabelecidos, ou através de visitas e itinerários guiados pelos especialistas.





Além do enquadramento histórico, artístico e arquitetónico, os visitantes terão também acesso a curiosidades e, sobretudo, a terraços, miradouros e outras áreas cujo acesso está vedado ao longo do ano. Entre as oportunidades únicas estão os conventos de São Domingos de Lisboa (Alto dos Moinhos), Santos-o-Novo (Santa Apolónia) e Nossa Senhora das Necessidades (Estrela). As visitas são sempre gratuitas, mas é aconselhado garantir o lugar nas guiadas e nos itinerários, através do email [email protected]. Graças à procura, as vagas esgotam rapidamente.

Open Conventos 2024

Em Lisboa, de 23 a 25 de maio.

Web: quovadislisboa.com

Inscrições: [email protected]

Visitas de 1h30/2h limitadas a 30 pessoas/cada.