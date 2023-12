Vila Coura, um refúgio no meio das vinhas, em Amarante

Um conjunto de casas em pedra foram recuperadas para proporcionar conforto e sossego no meio rural. Rodeadas por vinhedos, cada uma recebeu o nome de uma casta típica da região dos Vinhos Verdes.

Vinhão, Loureiro e Alvarinho são as castas plantadas ao redor do Vila Coura – um empreendimento turístico a poucos quilómetros da cidade de Amarante -, e também as que batizam algumas das casas pitorescas que compõem este alojamento rural. Os edifícios em granito de uma antiga quinta foram recuperados de forma a albergar nove apartamentos que mantêm a rusticidade da traça original, mas estão dotados de todas as comodidades. No interior, moderno e acolhedor, cabe em todos eles uma kitchenette e em alguns uma lareira, para o conforto adicional de ver a madeira crepitar.

Também há detalhes na decoração que remetem para o mundo do vinho e a vida no campo, a começar pelas portas, pintadas de verde nas casas com nome de uva branca, e de bordeaux na casa Vinhão, a única com dois quartos – tem capacidade para acolher até 4 pessoas – e com acesso direto à piscina exterior. Fotografias do mundo rural, socas de madeira, cestas de vime, xailes e boinas complementam os interiores.

Quase todas as casas têm vista para a vinha da propriedade, mas há uma que vai mais longe e esconde-se no meio dela. A casa do Alambique, onde antigamente se destilava a aguardente, alberga agora o alojamento mais recatado do Vila Coura, oferecendo ainda mais privacidade e sossego a quem procura uma escapadela no campo para descansar. O estúdio dispõe ainda de um pátio privado, aberto para o vinhedo, sala de estar com lareira e cozinha equipada. Tal como a maioria dos apartamentos, acolhe duas pessoas.

O pequeno-almoço é deixado em cestas de vime à porta de cada uma das casas. E quem quiser provar os vinhos que ali vê crescer, pode fazê-lo na sala de estar e receção amadeirada ou na esplanada que ocupa a antiga eira da quinta. Os hóspedes são também convidados a meter mãos à obra e participar nas atividades agrícolas, ou a dar longos e revigorantes passeios pela vinha.