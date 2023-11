Tijosa Eco-House Camp: tranquilidade e conforto junto à ria de Aveiro

Na Tijosa Eco-House Camp há quatro suites equipadas com camas Hästens, um menu de almofadas e uma envolvência tranquilizante da ria de Aveiro, que em conjunto promovem um sono reparador num alojamento de charme.

É com um abraço em duplicado que nos entregamos ao repouso na Tijosa Eco-House Camp. A envolvência da ria de Aveiro, que banha a propriedade com um sossego profundo; e o conforto das camas Hästens – a marca sueca é uma das mais prestigiadas do Mundo – que se adaptam ao corpo com suavidade e leveza.

Os reputados colchões estão presentes em quatro dos dez quartos da Tijosa, mas a vista para a laguna selvagem que domina a paisagem, agraciada regularmente por colónias de flamingos e patos-reais, é comum a todos. Assim como o menu de almofadas, que permite ao hóspede escolher de entre várias firmezas, para potenciar ainda mais o sono.

Este alojamento de charme, que convida ao descanso do corpo e da mente, nasceu numa ilhota no concelho de Ovar, sobre campos de cultivo e ruínas, onde Paula Guerreiro de Sousa e Fernando Tavares se dirigiam sempre que procuravam um refúgio. “Quando chegamos aqui fiquei encantada, a energia deste lugar mexeu comigo”, conta Paula, que idealizou ali um empreendimento turístico para quem procura desacelerar e conectar-se com a natureza. Às valências que já existiam no local, o casal juntou uma generosa dose de arte, criando uma espécie de galeria permanente e dinâmica; e para assinar a decoração dos quartos convidou um punhado de designers de moda portugueses: Alexandra Moura, Katty Xiomara, Dino Alves, Storytailors e Nuno Gama.

Paula também orienta sessões de tai chi e ioga no grande relvado que rodeia a piscina de água salgada. E o pequeno-almoço é servido à hora escolhida pelo hóspede, de forma a não perturbar o descanso.