No C’Alma D’Alentejo descansa-se no centro histórico do Alandroal

Apaixonados pela recuperação de objetos e imóveis em fim de vida, Licínia e Nuno Ramalho transformaram um edifício devoluto no centro histórico do Alandroal (Évora) num turismo de habitação onde a calma do Alentejo embala os dias.

Natural da muito próxima Vila Viçosa, onde estabeleceu a sua vida, Licínia Ramalho lembra-se de passar na Rua dos Combatentes da Grande Guerra e de ver esta casa em estado “muito degradado”, entregue aos caprichos do tempo. Nela funcionara o posto local da GNR, durante 50 anos, e recuando ainda mais, uma casa de caça do rei D. Carlos, a crer na sabedoria das gentes do concelho. O turismo de habitação que abriu com o marido poderá ter herdado, portanto, raízes com mais de 200 anos.

No decorrer da obra a cargo do arquiteto José Baganha, o casal recuperou tudo o que conseguiu, utilizando materiais como a pedra, a cortiça, o barro e o mármore. “Quase todos os móveis de madeira foram feitos por nós, desde as mesas de apoio aos espelhos e aparadores”, descreve Licínia. Só os três apartamentos (um estúdio e dois T2) têm cozinha totalmente equipada. Comum é a sala de estar com lareira, onde se servem os pequenos-almoços, e a piscina que refresca os dias quentes.

Existem também 10 quartos (dos quais três são suítes). O pequeno-almoço é muito elogiado pelos hóspedes, que se deliciam com mel artesanal, bolos caseiros, pão e queijo fresco locais e sumo acabado de espremer. Alguns destes produtos encontram-se à venda ali mesmo, a par de chás, velas e sabonetes artesanais.

Visitar as três fortificações

O património mais conhecido no concelho é o Castelo de Alandroal, datado de final do século XIII e que desempenhou um importante papel nas guerras entre Portugal e a vizinha Espanha. O Castelo de Terena e a Fortaleza de Juromenha, perto do rio Guadiana, completam este roteiro.