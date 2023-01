Encher a casa de cor, na portuense Canto by Trendy Pillows

Peças de decoração com um toque de irreverência preenchem a Canto by Trendy Pillows, onde às almofadas coloridas da portuguesa Trendy Pillows se juntam outras propostas para rechear a casa.

A Canto by Trendy Pillows é a evolução natural da marca de almofadas surgida em 2014, pelas mãos de três amigas, quase como uma brincadeira que correu bem. “Na altura, sentíamos que quando uma pessoa queria marcar a diferença em casa tinha de contratar alguém ou recorrer a lojas como o Ikea”, conta Filipa Cunha, uma das sócias do negócio, ao lado de Maria João Parente e Joana Valente.

As almofadas em algodão e em linho, de produção nacional, foram o primeiro artigo a ser comercializado, e foi um sucesso. Mas ao longo do tempo outros objetos decorativos foram-se juntando a elas, pelo que começou a fazer sentido um novo nome para os abraçar.

Eis que surge a Canto by Trendy Pillows, numa loja de canto na Rua Pedro Homem de Melo, e a ambicionar estar “naquele canto da casa que é mais especial”. É também com este nome que são assinadas as colaborações entre a marca e artistas convidados. De momento, a loja acolhe a parceria entre a Canto e a artista plástica Graça Paz, que resultou em peças como almofadas, individuais, abat-jours, tapa-pés e sete prints exclusivos, repletos de cores e padrões. Na loja descobre-se ainda a última coleção-cápsula da Trendy Pillows, a “La vie en vichy” feita de almofadas e individuais com o intemporal padrão axadrezado, nos tons azul, verde, rosa e roxo, ideais para animar qualquer divisão.





Pelas prateleiras encontram-se artigos das marcas representadas pela Canto, a HK Living e a Liv. Destacam-se os quadros, que são “peças decorativas com muita presença e a um preço que uma peça de arte não conseguiria acompanhar”, as molduras em acrílico, os tapetes e o mobiliário, caso dos biombos, mesas de apoio, iluminação, cadeiras e louças. Velas, castiçais, vasos, jarras, sempre coloridos, ajudam a completar a oferta, também disponível online e na loja Trendy Pillows em Campo de Ourique.