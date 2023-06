Vinha Boutique Hotel em Gaia une fado e alta cozinha em jantar vínico

Dia 21 de julho, no Vinha Boutique Hotel, em Vila Nova de Gaia, há jantar especial com espectáculo de fado.

O jantar de degustação realiza-se no Pátio do Restaurante Vinha, espaço exterior do restaurante gastronómico, com vista sobre o rio Douro e envolvido por jardins e lagos.

Os pratos do menu de degustação, assinado por Henrique Sá Pessoa, chef do espaço desde o ano passado, serão harmonizados com várias referências da Herdade do Esporão, parceira vínica do evento. Ao longo do jantar haverá uma performance de fado que irá também envolver os clientes. O jantar inclui welcome drink.

O custo é de 175 euros por pessoa. As reservas deverão ser feitas através do email [email protected] ou do número 912 629 647.