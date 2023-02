Nau do Cacau convida a viajar pelo mundo com chocolates biológicos e artesanais

A Nau do Cacau tem ancoradouro em Vila Nova de Santo André, mas convida a viajar pelo mundo ao sabor de chocolates artesanais e biológicos.

Desde 2017 ao leme da Nau do Cacau, Marco e Anna Plechowicz-Pedro sabem que “fazer chocolate não é fácil” e requer engenho e arte. Ainda para mais quando se trata de uma produção artesanal certificada, “a única a sul do Tejo”, diz a polaca que escolheu Portugal para viver, há 22 anos, com o engenheiro mecânico. Com os empregos deixados para trás, dedicaram-se a este projeto com vontade de criar um produto de qualidade, que fosse ambientalmente sustentável.

“Numa visita a um supermercado biológico percebemos que o que não se produzia de forma biológica era o chocolate, e achámos isso interessante e desafiante”, recorda Ana. Tiraram cursos na área e fecharam-se na fábrica até apurarem a receita ideal, trabalhando com vários tipos de chocolate.

Certificado pela Carta de Unidade Produtiva Artesanal e Carta de Artesão, o fabrico das tabletes é feito à mão, com chocolates de São Tomé (que fornece apenas 0,1% da produção de cacau no mundo), Equador (“muito conhecido pela robustez e aroma”) e República Dominicana (usado no chocolate de leite, único não vegan). “O nosso best-seller é o chocolate negro biológico do Equador com 80% de cacau e flor de sal de Tavira”, diz Ana, realçando o balanço entre amargo, doce e salgado.

À imagem das caravelas dos Descobrimentos, a Nau de Cacau também navega por latitudes mais exóticas, introduzindo nas tabletes de chocolate ingredientes como a avelã da Turquia, o gengibre de Fiji, a pimenta da Jamaica e o café da Colômbia. Já o chocolate com malagueta picante é uma das mais recentes novidades da marca, cuja loja online faz entregas em todo o país. A produção é feita pelo casal em Vila Nova de Santo André, no Alentejo litoral, e vendida em embalagens compostáveis.