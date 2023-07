Vem aí mais um Festival da Sardinha na praia da Costa Nova, em Ílhavo

O Festival da Sardinha conhece nova edição já a partir desta quinta-feira, e até domingo, na praia da Costa Nova do Prado, em Ílhavo. São servidos almoços e jantares, num evento fortemente ligado à comunidade piscatória local.

Ao longo dos quatro dias, a organização conta servir perto de cinco mil refeições, numa tenda gigante montada no relvado da Costa Nova. O festival – promovido pela Associação de Pesca Artesanal da Região de Aveiro, com apoio da Câmara de Ílhavo – funciona das 12 às 15 horas e das 19 às 23 horas,

“O Festival da Sardinha é uma celebração onde os pescadores se reúnem para partilhar, não só a melhor sardinha grelhada, mas também as suas histórias em torno da faina”, lê-se em comunicado enviado às redações. Foram eles que fundaram a Costa Nova como povoação, e é a sua sabedoria em matéria de culinária que vem à tona, num evento que se realiza desde 2017.

Aquele evento gastronómico é só mais um pretexto para visitar a Costa Nova, que põe outros atrativos em campo – do doce regional batizado de tripa, recheado com ovos-moles ou chocolate, aos peixes e mariscos vendidos no mercado, não esquecendo a praia e os célebres “palheiros” – casas com riscas coloridas de alto a baixo, que atraem todos os olhares.