Trincaria Happy Food, brunch e pão artesanal em Caminha

Trincaria Happy Food é um novo espaço de padaria de pão massa mãe e fermentação natural. Também aposta no brunch e em refeições leves.

Trincaria Happy Food abriu em agosto no centro da vila de Caminha e aposta num conceito de padaria e restaurante alternativos.

Pães de massa mãe e fermentação natural, croissants, tostas, bolos, brownies, cookies e muffins de fabrico próprio, assim como refeições leves (bowls, hambúrgueres e sanduíches) com opções vegan, são propostas da casa, cujo lema é “trinca, partilha, sê feliz”.

“Inicialmente, era para ser uma padaria de fermentação natural, mas depois resolvemos também introduzir a vertente da alimentação saudável”, conta Carla Lobo, rosto do novo estabelecimento, que resulta da reconversão de uma antiga padaria no centro histórico de Caminha. O projeto é do empresário local José Valadares, com desenho do arquiteto João Fernandes.

O ambiente do Trincaria é claro e luminoso. O verde, em várias tonalidades, de azulejos a madeiras, destaca-se na decoração despojada, pontuada com obras do artista urbano do azulejo Liratov.

As louças em tons pastel e a música suave que se ouvem em fundo contribuem para tornar o espaço acolhedor. Em breve, nascerá uma esplanada para ampliar a capacidade de acolhimento.





O que mais sobressai, de resto, são as vitrinas recheadas de pães e bonitos doces bonitos. E os pratos que saem coloridos e apetitosos da cozinha, gerida por Carla. Ali não há “bolos de fórmula”, nem “pastéis tradicionais”.

Há pão mistura de massa mãe, simples, com sementes e ciabatta, bola de lenha, baguete galega premium, pão de quinoa, de espelta e obrador (de centeio). E roscas de canela, bolo misto, croissants, brownies de chocolate, cookies de amendoim e chip de chocolate, e muffins de maçã e crumble.

“Queríamos criar um espaço onde as pessoas comam como em casa. Como se fosse a avó ou a mãe a fazer”, afirma a gerente.





Das 8 horas às 18 horas, o serviço é contínuo. Pequenos-almoços, brunch, almoços e lanches. Para trincar pela manhã, a ementa propõe pão tostado ou meia tosta com manteiga e compota; croissant com ovos mexidos; panquecas com fruta, maple syrup ou Nutella; e tostas de banana, manteiga de amendoim e raspas de chocolate, ou de queijo, mel e nozes, ambas em pão de sementes. Ao almoço há sempre uma sugestão e durante todo o dia opções na carta: bowls Do Mar (salmão marinado, camarão, legumes e arroz selvagem), Despertar (granola, fruta, iogurte grego), Detox e Vegan; hambúrgueres de quinoa ou wagyu e sanduíche de salmão, rosbife, frango e Escandinavo. Para beber (nada de refrigerantes), chá frio, limonada ou sumo de laranja.