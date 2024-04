SOI – Asian Street Food, em Lisboa, estreia jantares vínicos

O SOI – Asian Street Food, restaurante de comida de rua asiática do Grupo SushiCafé, em Lisboa, vai promover, pela primeira vez, dois jantares vínicos, nos dias 16 e 29 de abril. A seleção de pratos icónicos será harmonizada com vinhos da Vinalda.



Uma estreia em dose dupla. É desta forma que o SOI – Asian Street Food, do grupo SushiCafé, inaugura os seus jantares vínicos. “Estamos muito entusiasmados com a oportunidade de apresentar um menu de degustação com uma fusão única de sabores da gastronomia asiática. Cada prato foi cuidadosamente desenhado para ser harmonizado com os vinhos selecionados pela Vinalda”, revela o chef executivo do restaurante, Maurício Vale, citado em comunicado.

O primeiro jantar acontece já esta terça-feira, 16 de abril. No menu haverá caril de cordeiro com romã, massaman e leite de coco com pickles de abóbora fumada, vegetais da estação e caju. O vinho que acompanhará este prato será o 6.000 a.c. Pet-Nat Rosé. Além deste, os clientes poderão provar o Thai Choo Chee Curry, prato original do sul da Tailândia, que consiste num caril de erva príncipe e coco feito no wok, com líchias e tempura de corvina. No copo, o vinho Fedelho Vinhão Premium.

Já no jantar de dia 29 de abril (segunda-feira), quem aderir ao menu de degustação poderá experimentar “uma combinação de fermentações, ácidos e fumado através dos pastrami green tacos”. Trata-se de uma “criação que mistura técnicas de barbecue com influências da cultura coreana”, lê-se em comunicado. São tacos de alface com pastrami de picanha, kimchi de amendoim e ostras, servidos com o vinho XXVI Talhas Palhete do Tareco. No mesmo dia será servido também pad thai de camarão, prato nacional da Tailândia. A receita baseia-se em massa de arroz salteada com ovo, tofu, tamarindo, rebentos de soja, coentros, pasta de camarão, amendoins e lima. O vinho sugerido pela Vinalda será o XXVI Talhas Branco do Tareco.

O SOI – Asian Street Food está localizado na Rua da Moeda, 1C, no Cais do Sodré, em Lisboa, e recomenda fazer reserva prévia atendendo à limitação de lugares disponíveis. Os interessados podem fazê-lo através do número 91 289 53 91.