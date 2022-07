Saborear os frutos do mar no Água Salgada, no mercado de Tavira

O Água Salgada, no mercado de Tavira, é um encontro com os sabores do peixe e marisco, e tem uma esplanada onde apetece ficar, a refrescar o corpo.

São frescos e variados os mariscos expostos na vitrine da petiscaria Água Salgada, encaixada no Mercado Municipal de Tavira. Ao lado, um aquário borbulhante serve de casa a animais vivos, e de decoração da pequena sala, onde se come em mesas altas. O espaço é também entrada e saída de clientes que ali vão comprar marisco em take-away, confiantes na qualidade a que este grupo de espaços os habituou.

Tudo começou com uma empresa de fornecimento de mariscos, conta Miguel, o responsável pelo negócio, e cujo avô já trabalhava com mariscos “há 50 anos”. De os distribuir até passar a utilizá-los na cozinha foi um passo curto, e hoje os Água Salgada já se distribuem por Tavira, Quarteira, Faro e Albufeira (estes, apenas para take-away), sendo que este mês Altura, em Castro Marim, deverá ganhar um novo.

Aqui, as opções do menu espelham a variedade exposta na vitrine. De mariscos, há sapateira, santola, camarão cozido, camarão tigre, canilhas, percebes, caranguejo e lavagante cozido ou grelhado, entre outros. Já de petiscos do mar, a casa sugere as clássicas amêijoas à bulhão pato, um bem apurado ensopado de mexilhão, ostras e um arroz de lavagante tão visual quanto saboroso, ideal para partilhar a dois.