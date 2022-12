Real Hamburgueria Portuguesa baixa preço do menu de almoço

A hamburgueria portuense reduziu o peso da proteína, o que permitiu baixar o preço de 9 para 8 euros, e ainda incluir no menu um shot de sobremesa.

Numa altura em que quase tudo está a ficar mais caro, a Real Hamburgueria Portuguesa, na Rua da Torrinha, Porto, decidiu inverter o sentido e baixar o preço do menu de almoço, graças à redução da quantidade de carne. A alteração do peso da proteína, de 180 gramas para 120 gramas, permitiu alterar o valor da refeição de 9 para 8 euros, e ainda incluir um shot de sobremesa.

“Tentamos reduzir o preço, manter a qualidade e oferecer um miminho”, resume Marlene Alves, uma de dois sócios, acrescentando que a decisão foi tomada no sentido de amenizar a dificuldade que os clientes estavam a ter em pagar o antigo preço. A refeição inclui o hambúrguer semanal (o desta semana leva alface, tomate, queijo flamengo, chourição, carne de bovino e cebolada com malagueta e jeropiga), acompanhado por salada ou batata frita, ou ambos, bebida (fino, stout, limonada, infusão de abacaxi e melão ou de erva-príncipe e gengibre), café e shot de sobremesa. Os preferidos da clientela são o de cheesecake de frutos vermelhos, o de cheesecake de limão e o de mousse de leite condensado.

De resto, o funcionamento desta que é uma das hamburguerias mais antigas do Porto, aberta desde 2013, continua igual, mantendo-se a primazia dos ingredientes nacionais. Todas as matérias-primas que dão forma aos hambúrgueres são de cá, e há seis propostas que homenageiam determinadas regiões, como O Careto, com queijo de cabra transmontano, o Açores, com queijo da ilha e ananás açoriano e o Tripeiro, que casa o hambúrguer e um dos pratos mais relevantes da cidade, numa combinação ousada, mas que já tem clientes fidelizados.

Da carta, constam ainda dois hambúrgueres sazonais, um de primavera/verão e outro de outono/inverno. Este último chama-se Pauliteiro e estará disponível até março. Leva carne de bovino, couve portuguesa salteada com alho, pasta de alheira de Mirandela com maçã e cogumelos, e ovo cozido. Tudo aconchegado por duas fatias de pão de azeitona e tomilho.