Porto: As empanadas da La Muns chegaram ao Mercado do Bom Sucesso

A marca espanhola abriu a sua primeira loja em Portugal, e trouxe 16 sabores de empanadas argentinas, inspiradas na cozinha de fusão.

Para assinalar a primeira década de vida, a marca espanhola de empanadas argentinas La Muns, inaugurou a sua primeira loja em Portugal. O lugar escolhido foi o Mercado do Bom Sucesso, no Porto, onde, desde maio, é possível provar interpretações das tradicionais empanadas argentinas, feitas à mão e inspiradas na cozinha de fusão.

As empanadas, que estão à venda no Mercado mas também vão ter a casa, via Uber Eats, podem ser de carne, de peixe, vegetarianas, veganas e até doces. Fiambre e Queijo, Atum Galiceiro, Azeitona e Mozzarella, Tomate Seco e Queijo Provolone, Cheeseburger (vegan), Carne Picante, Frango Thai e Nocilla de Banana (doce) são alguns dos sabores apresentados. Os valores variam conforme os recheios, rodando os três euros por unidade, sendo que alguns sabores podem chegar aos quatro euros. A loja está aberta todos os dias, das 11h às 23h. À sexta e ao sábado o horário é alongado até às 24h.

A marca Las Muns nasceu em 2013, na cidade de Barcelona, pelas mãos de dois argentinos, Mariano Najles e Diego Rojas, que queriam dar a conhecer as empanadas argentinas ao público espanhol. A primeira abertura fora de Espanha aconteceu no Porto, pelas mãos de Pedro Soares Pinto, detentor da marca a nível nacional.