Pedestre 142, um restaurante familiar com aroma da montanha, em Arouca

A carne arouquesa é a estrela desta casa familiar, apesar da recente aposta nos pratos vegetarianos. Tudo apurado pela mão habilidosa de Ana Araújo e os seus mais de 30 anos de experiência na cozinha.

O Pedestre 142 é um passeio pelos sabores da Arouca, guiado pelos 30 anos de experiência que a família Araújo conta no ramo da restauração. O território e os trilhos pedestres que nele abundam inspiram o projeto, nascido há uma década e refrescado regularmente com novidades, como o recém-chegado robô Gentil, que leva à mesa os pratos regionais e outras especialidades da casa.

As linhas amarela e vermelha do logótipo evocam a sinalética de montanha e as mesmas cores vestem a sala airosa e moderna, fruto da vontade de Sérgio Araújo em dar uma nova roupagem ao negócio que os pais Ana e Manuel Araújo começaram. “O Pedestre é todo o nosso percurso de restauração, tem a ver com os produtos locais, produtos da terra e uma cozinha tradicional”, defende o anfitrião.

E ao comando dessa cozinha continua a mesma mão habilidosa, a da mãe, que ali faz brilhar as carnes arouquesas, em pratos como a posta servida com batata a murro, arroz de feijão e legumes salteados; e ainda o cabrito e a vitela assados (estes disponíveis ao domingo, ou por encomenda). A estes juntam-se as especialidades de outros restaurantes que a família já liderou, como o leitão à Bairrada, a picanha e o frango típico da Guia. “A minha mãe é o pilar, mestre da casa”, diz Sérgio, que assume o cargo de churrasqueiro.





A caminhada pelos sabores da cozinha tradicional passa ainda pela alheira grelhada, as tábuas de queijos e enchidos, o polvo com molho verde e o bacalhau à lagareiro, que partilham a carta com duas surpreendentes propostas vegetarianas, a mostrar que em terra de carnes também quem a dispensa pode comer bem: uma massa com molho pesto e mozarela e umas saborosas pataniscas de legumes, uma invenção da cozinheira Ana face à crescente procura por pratos à base de vegetais. São feitas com courgette, beterraba, cenoura, couve roxa e cebola, e servidas com arroz de frutos secos.

O Pedestre conta ainda com serviço de take-away e durante a semana tem disponível um menu de almoço que contempla sopa, prato, bebida e café, por 9 euros, e que pode incluir sugestões como o frango de churrasco, a vitela estufada ou o peixe vermelho à liberdade.

Nas sobremesas sobressai o pudim Abade de Priscos, receita aprimorada pelo chef Miguel Oliveira, o bolo de laranja da mãe Ana e os doces conventuais de Arouca. Importa também realçar a garrafeira, com mais de 100 referências de vinhos, as suficientes para dar bom casamento a qualquer uma das especialidades da casa.

Menu do dia: 9 euros (sopa, prato, bebida e café)

Especialidades: posta arouquesa, leitão à Bairrada, frango da Guia

Sobremesas: pudim Abade de Priscos, cheesecake, bolo de laranja