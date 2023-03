Páscoa no The Yeatman com almoço buffet assinado pelo chef Ricardo Costa

No dia 9 de abril, o chef Ricardo Costa vai preparar um almoço de família com os sabores típicos desta época festiva.



De forma a celebrar a tradição, o The Yeatman convida a um almoço de domingo de Páscoa com um buffet recheado de propostas do chef Ricardo Costa, bem como uma seleção vínica da autoria da diretora de vinhos, Elisabete Fernandes.

Os sabores típicos da época festiva juntam-se a criações mais contemporâneas, destacando-se, nas entradas, o marisco, os ceviches, a salada de lavagante e abacate e o carpaccio de vitela com parmesão e rúcula selvagem.

A nível de pratos quentes, há canja de capão com massinhas e hortelã, omelete de caranguejo com molho de sriracha e malagueta, bacalhau com grelos e migas de broa de milho, leitão assado “à nossa moda”, cordeiro de leite e outros pratos.

As sobremesas tradicionais desta época não são esquecidas, como o folar de Páscoa, o pão-de-ló de Ovar e ovos de chocolate.

O buffet especial de Páscoa do The Yeatman tem o custo de 130 euros por pessoa e de 45 euros para crianças entre os quatro e os 11 anos. Até aos três anos, o almoço é gratuito. As reservas podem ser feitas no site do hotel, por telefone (220 133 100 ou 220 133 136) ou através do email [email protected]