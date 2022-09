Os sabores do restaurante Stramuntana chegaram ao Pinguim Café, no Porto

O histórico bar da Baixa da Invicta e o restaurante Stramuntana-Soto Antigo, de comida tradicional de Trás-os-Montes, embarcaram numa feliz parceria. Agora, há vários petiscos nortenhos disponíveis no bar portuense.

Pratinhos de rojões, papas de sarrabulho, moelas ou croquetes são apenas algumas das propostas que desde meados de agosto estão disponíveis no Pinguim Café. Um dos bares mais antigos da cidade, o Pinguim quis agora apostar na cozinha tradicional e, em parceria com Lídia Brás, do restaurante Stramuntana e da petisqueira irmã Soto Antigo, com morada em Vila Nova de Gaia, definiu uma carta recheada de sabores nortenhos. “O Miguel Santos [um dos sócios do Pinguim] é nosso vizinho em Gaia e acompanha muito o nosso trabalho. Então, em conversa, esta ideia foi-se desenvolvendo”, conta Lídia.





Definiu-se, assim, uma carta onde sobressaem as tradições de Trás-os-Montes e do Minho. Tábuas de enchidos, presunto e croquetes de cuscos transmontano são outras das sugestões da carta.

Mas há outras propostas, para que ninguém se sinta excluído. Porque é preciso satisfazer os clientes vegetarianos do Pinguim, Lídia criou outros petiscos, como feijoada vegan, o hummus de beterraba, cogumelos salteados ou bolinhos de arroz com feijão. Os pratinhos estão disponíveis até às 2 horas e quem quiser prová-los – pelo menos parte deles – em versão restaurante, é só visitar o Stramuntana-Soto Antigo.