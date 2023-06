O pão e as pizas da Generosa perfumam a Rua de Miguel Bombarda, no Porto

Em menos de 30 m2, Jorge Mariano faz magia com farinha e mais um punhado de ingredientes. Produtos que têm em comum as fermentações lentas e ingredientes de alta qualidade.

É sob a benção da Generosa, a deusa da fermentação, que Jorge Mariano produz os apetitosos produtos de padaria que expõe numa pequena mas bem recheada vitrine. A divindade foi criada para o projeto pela artista brasileira Sabrina Gevaerd, presente em toda a imagem gráfica – do reclamo luminoso às caixas de piza – desta pequena padaria na Rua de Miguel Bombarda.

A ideia era “trazer algo diferente”, diz Jorge, brasileiro, o rosto mais visível da Generosa, que também se faz com o casal Gabriela Johann e Gustavo Schmidt, do vizinho bar de vinhos Genuíno, e com Filipe Teixeira, um dos mentores d’O Marmorista. Na Generosa, a “panificação [é] um pouco mais moderna, foge da padaria tradicional portuguesa, sobretudo para oferecer diferenciação e mostrar outra maneira de trabalhar os produtos”. Tanto o pão como a massa da piza fermentam durante longas horas e são produzidas com farinhas Paulino Horta. Este processo resulta em produtos como o pão da casa, com farinha de trigo branca e integral, a baguete, a focaccia, o brioche, os rolinhos de canela, os cannoli e as cookies de chocolate. Salvo algumas exceções, o elenco do menu vai variando semanalmente, o que permite apresentar novidades todas as semanas, devidamente publicadas no Instagram da marca.

A tudo isto juntam-se as pizas, o produto forte da Generosa. Todos os dias há uma piza à fatia, e entre quinta e domingo, das 17.30 às 22.30 horas, há meia dúzia de pizas diferentes para comer na esplanada ou para levar. Não faltam clássicos como a Margherita e a Marinara, e outras criações mais ousadas, como a Cipola, que surgiu depois de Jorge se questionar: “Como é que ponho uma sopa de cebola em cima de uma piza?” A resposta acabou por surgir numa piza que casa o doce e o salgado na perfeição, com ricota de búfala, pecorino, cebola caramelizada durante oito horas, tomilho e flor de sal. Outras propostas são a Calabresa, uma popular receita brasileira com linguiça de porco; a Porchetta, que junta molho de tomate, mozarela e finas fatias de um enrolado caseiro de barriga de porco e ervas aromáticas; e a Mortadela e Pistache. A prova de que uma padaria não se mede aos palmos.