O “Melhor pastel de nata de Lisboa” é o da Confeitaria Glória, na Amadora

A Confeitaria Glória, na Amadora, é a vencedora do concurso O Melhor Pastel de Nata de Lisboa. A final decorreu hoje, dia 25 de setembro, no Congresso dos Cozinheiros, nos Nirvana Studios, em Oeiras.

Em segundo e terceiro lugar ficaram, respetivamente a Pastelaria Aloma (o mesmo lugar que em 2022) e O Pãozinho das Marias. “Se estava a contar com a vitória? Sinceramente sim, pensei nisso. Este é um projeto novo que abriu em junho deste ano e é o reconhecimento do trabalho que temos vindo a desenvolver”, comenta João Castanheira, proprietário da Confeitaria Glória, em comunicado de imprensa. De lembrar que o ano passado foi a Casa do Padeiro que venceu a competição.

O desafio arrancou com a fase de inscrições, direcionada a estabelecimentos com fabrico próprio na Área Metropolitana de Lisboa e prosseguiu com as provas de apuramento. A grande final reuniu 12 finalistas e aconteceu no Congresso dos Cozinheiros.