O Mar i a Sardinha, em Coimbra, tem peixe grelhado à discrição pela tarde fora

O novo restaurante Mar i a Sardinha, na Baixa de Coimbra, aposta no rodízio de sardinha, carapau e cavala, a troco de 12 euros por pessoa, e tem horários flexíveis. Boas notícias para quem gosta de almoços tardios.





Rodízio de peixe grelhado a troco de 12 euros por pessoa. Eis o que propõe o restaurante Mar i a Sardinha, de portas abertas, na Baixa de Coimbra, desde fins de novembro. Para a mesa vão sardinha, carapau e/ou cavala, dependendo do que estiver disponível, sendo que a primeira “há sempre”, diz Bruno Ribeiro, responsável pela casa. São servidos à discrição, acompanhados por batatas cozidas e saladas de tomate, pimento e mais, a que se juntam ainda algumas entradas. Sabores característicos portugueses que Bruno quis pôr em destaque neste novo negócio, no Largo da Fornalhinha.

O peixe vem de um fornecedor da Figueira da Foz, a mesma cidade onde Bruno mantém um bar de praia chamado O Bote, ativo apenas durante o verão, ao contrário do Mar i a Sardinha, que funciona durante todo o ano. O restaurante de Coimbra é um espaço pequeno e despretensioso, com duas salas onde cabem 17 pessoas sentadas e uma esplanada capaz de acomodar mais cerca de meia centena. A especialidade, essa está logo presente no nome.





Os clientes podem saborear todo o peixe grelhado no carvão que quiserem, e o mesmo se aplica às saladas – que vão variando, tal como as entradas. Consoante os dias, pode haver pataniscas de carapau, açorda de ovas, sardinhas albardadas (passadas num polme e fritas) ou cenoura algarvia com broa e azeitonas, por exemplo. Bebidas (da sangria de espumante ao vinho, vendido também ao copo) são pagas à parte, assim como as sobremesas. Neste momento, há panna cotta de frutos vermelhos e petit gâteau de chocolate, o que não impede que numa próxima visita surja uma salada de fruta.

“Fixos são a sardinha grelhada, o pimento assado, a salada de tomate. O resto são pequenas surpresas que podem acontecer. Gostamos de ir experimentando coisas”, explica Bruno, acenando ainda com a rapidez no serviço, que se estende para lá das horas clássicas de almoço. “Servimos non stop até às quatro ou cinco da tarde”, sublinha, atento à crescente procura turística. Jantares, por agora, só à sexta e ao sábado, dias em que o horário se prolonga até às 23 horas.





O espaço, que antes acolhera uma tasca, foi renovado e combina o branco com o azul elétrico, cor mediterrânica que remete para um imaginário náutico. A propósito, numa das paredes há peças decorativas em forma de peixe, feitas com madeira reaproveitada de uma casa na Figueira da Foz. Terminamos assim, de volta ao mar.

Mar i a Sardinha

Largo da Fornalhinha, 11, Coimbra

Tel.: 966 490 574

Web: instagram.com/mar_i_a__sardinha

Das 10h30 às 18h30 (sexta e sábado, das 11h às 23h; domingo, das 11h às 16h). Não encerra.

Preço: rodízio de peixe com saladas e batatas cozidas, 12 euros. Bebidas e sobremesas pagas à parte.